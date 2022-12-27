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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سر الشقة رقم 5.. حبه للعلاقات المحرمة يقوده إلى هلاكه| تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية

لم يكن يعلم أن حبه للعلاقات المحرمة سيكون هو السبب في نهايته، القصة بدأت بمكالمة هاتفية وانتهت بدعوته لفتاة إلي شقته رقم 5 في ثاني أكتوبر أدى إلي قتله في النهاية.

أحال المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر 3 متهمين إلي الجنايات لاتهامهم بقتل المجني عليه لسرقة أمواله.

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار؛ إذ مروا بضائقة مالية، فأجمعوا أمرهم على الاستيلاء على مال المجني عليه، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي إنفاذ مخطط سرقته وإحباط مقاومة كل من يعترض سبيل تحقيقه ؛ فوجدوا في المجني عليه ضالتهم ، فتصيدت المتهمة الثانية سبيله بأن هاتفته خداعا لملاقاته بمسكنه لتدشين علاقة غير شرعية معه لينساق معاها في مسار مكين منها والمتهمين ، وما أن وصلت لمسكن فريستهم حتي أعدت له مشروباً افقده اتزانه بعد أن فرغ من احتسائه ، فاستنصرت بحضور المتهم الثالث لمسرح الجريمة لينهبوا كل ثمين بمسكنه ، وما أن أستعصي عليهم حتي أقعد مقاومته بأن سدد له ضربات قاسية علي رأسه بالأداة محل الأتهام التالي طرحته أرضا ومن ثم تكالبا عليه ليخنقا عنقه بأدوات أحرازهما " حبل ، كوفية " ليتمما جريمتهم علي نحو ما كادوه سلفا وتمكنوا منه ، وحضر المتهم الأول ليجهز علية لإتمام جريمتهم فما أن وصل لمسرح سرقتهم حتي كبل المجني علية كالأنعام ليضعوه تحت أحدي الأسره ليتسني لهم نهب أمواله وممتلكاته ، فأحدثوا إصابته -الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته 

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