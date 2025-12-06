قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

لقاء مصري – تشيلي لبحث التعاون ودعم ترشح مصر لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية

تشيلي
تشيلي
ياسمين تيسير

عقدت وزارة الشباب والرياضة اجتماعاً مع جايمي بيثارو، وزير الرياضة في جمهورية تشيلي ورئيس اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) المنتهية مدته، وذلك على هامش أعمال مؤتمر سانتياجو الدولي للرياضة الدامجة والتربية البدنية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم التحركات المصرية في إطار الانتخابات المقبلة لرئاسة اللجنة.

وقد حضر الاجتماع كلٌّ من الدكتورة ليديا بريتو، مساعد المدير العام لليونسكو لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية، السيد فيليب مولر، رئيس قطاع الرياضة بمنظمة اليونسكو، وعدد من قيادات الوزارة في تشيلي.

وخلال اللقاء، نقل مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة ومنسق الاتصال مع المنظمات الأممية والدولية بالوزارة، تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي لوزير الرياضة التشيلي، مشيداً بما حققته تشيلي خلال فترة رئاستها للجنة من إنجازات واضحة في تعزيز الرياضة وتنفيذ أولويات أجندة اليونسكو في مجالات التربية البدنية والرياضية.

وأكد على حرص الدكتور اشرف صبحي على البناء على ما تحقق خلال الرئاسة التشيلية للجنة، مشدداً على أن رؤية مصر للمرحلة القادمة ترتكز على تعظيم دور الرياضة كأداة للتنمية المستدامة، تعزيز التمويل الدولي للبرامج والمشروعات، دعم الدول النامية في بناء القدرات وتطوير السياسات الرياضية، وتوسيع الشراكات الدولية داخل منظومة اليونسكو.

من جانبه، أثنى وزير الرياضة التشيلي جايمي بيثارو على الدور المصري النشط المستوى الاقليمي والدولي، مؤكداً ثقته في قدرة مصر على قيادة مرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك، لما تمتلكه من خبرة مؤسسية واسعة وبرامج رياضية ناجحة على المستويين الوطني والدولي.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من التحركات الدولية المكثفة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لدعم ترشيح الدكتور أشرف صبحي لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة في انتخابات اللجنة التي ستعقد خلال شهر ديسمبر، وتعزيز التنسيق مع الدول الأعضاء لضمان انتقال سلس وفعّال لقيادة اللجنة خلال دورتها القادمة.

اشرف صبحي وزير الرياضة تشيلي

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد تناول التمر على الريق
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
