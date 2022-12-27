تكثيف الحملات التموينية بأسيوط لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار في الأسواق

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ووفقاً لرؤية مصر2030 لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بحقوق المواطنين وصحتهم والقضاء على جميع صور التلاعب فضلاً عن مصادرة الكمية المضبوطة والتحفظ عليها مشيرًا إلى التأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.



وفي هذا الإطار تابع العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة حملة رقابية وتموينية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للاطمئنان على توافر السلع بأسعار مناسبة دون مغالاة فضلاً عن التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم عرض سلع مجهول المصدر وآخرى ومنتهي الصلاحية رافقه خلالها محمد بشير رئيس حي غرب ومحمود ياسين رئيس حي شرق أسيوط.



وأوضح السكرتير المساعد إنه تم شن حملة تموينية ورقابية على عدد من منافذ البيع والأسواق بالمراكز والأحياء للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بما يكفي احتياجات المواطنين من خلال حملات يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ومتابعة دورية للأسواق وعدم السماح لأي تاجر مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها.

وأكد على التعامل بكل حسم وحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية وتحرير محاضر اللازمة وإحالتها للنيابة بناءًا على تعليمات محافظ أسيوط مشيرًا إلى استمرار الحملات المفاجئة والدورية على القطاعات الخدمية المختلفة للإطمئنان على سير العمل وتوافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة ومدى تقديم الخدمات للمواطنين.



كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

IMG-20221227-WA0012

IMG-20221227-WA0011

IMG-20221227-WA0013

IMG-20221227-WA0010

IMG-20221227-WA0015

IMG-20221227-WA0014