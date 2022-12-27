في أقل من 10 أيام.. لقاء جديد يجمع بوتين ورئيس بيلاروسيا| ما القصة؟

أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين قد أجرى محادثات مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في المتحف الروسي في مدينة بطرسبورج.



ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد بوتين، في اجتماع مع نظيره البيلاروسي، أن حكومتي البلدين تعملان بجد لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وأن رئيسي الدولتين "لديهما بالفعل ما يتحدثان عنه".

وقال بوتين "حكوماتنا تعمل بجد. أنا أعلم أن رئيس الحكومة، ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين، أبلغكم بالتفصيل عن الاتصالات. لدينا بالفعل ما نتحدث عنه. لذلك، أنا سعيد جدًا بذلك على هامش اجتماعنا غير الرسمي، يمكننا أن نجتمع مرة أخرى ومناقشة ما هو موضع اهتمام مشترك".

ووصف أجواء المتحف الروسي، حيث يجري الاجتماع، بأنها مناسبة للغاية "اتفقنا على أننا سنحتفل بعام 2023 باعتباره عام اللغة الروسية، لذلك يبدو لي أن الاجتماع اليوم لتناول إفطار عمل في المتحف الروسي سيكون موضع ترحيب كبير. وأجواء جيدة للتحدث، بما في ذلك الأمور الجادة. يعني علاقاتنا الثنائية. على الرغم من أننا على اتصال دائم. ومع ذلك، فإن الحياة اليومية تعطينا سببًا لمناقشة بعض القضايا واتخاذ القرارات اللازمة حتى يتم حلها بشكل فعال".

من جانبه، صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأنه ناقش مع نظير الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين، العديد من القضايا ووضعوا "النقاط على الحروف"، مؤكدا أنه تم الاتفاق على جميع القضايا.

وقال "يجب أن أقول إنه بالأمس في حفل الشاي هذا وفي وقت متأخر من المساء، عند العودة إلى المنزل، ناقشنا الكثير من القضايا. أحيانًا يستغرق الأمر سنوات لبعض الدول، لكننا أكملنا، لقد وضعنا "النقاط على الحروف مع استمرار الحوار، لأنه كان في الأساس حول الاقتصاد".

وشكر لوكاشينكا بوتين على حقيقة أن "العديد من القضايا تم الاتفاق عليها أخيرًا أمس"، مضيفا "الحكومات ستضع اللمسات الأخيرة عليها. لا يمكن أن يكون لديهم أسئلة لنا بالفعل. لقد حللنا كل ما طلبوه. لذلك، أشكركم".

وكانت اجتماعات "غير رسمية" لرؤساء رابطة الدول المستقلة، قد عقدت في بطرسبورج يومي 26 و27 ديسمبر الجاري بمبادرة من الرئيس الروسي.

وجدير بالذكر أنه في منتصف الشهر الجاري، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بيلاروسيا، اليوم الإثنين، لإجراء محادثات مع نظيره ألكسندر لوكاشينكو"، وسط قلق أمريكي وغربي من استخدام بيلاروسيا جبهة للقتال في أوكرانيا.

وأكد "الكرملين" في بيان له، إن المفاوضات ستركز على القضايا الرئيسية لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال بوتين إن "الاجتماعات المتكررة مطلوبة"، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين الدول قد زاد العام الماضي بنسبة 30٪، وهذا، بحسب بوتين، يعد إنجازًا غير مسبوق.

وأضاف الرئيس الروسي أنه بعد انسحاب الشركات الأجنبية من السوق الروسية، فإن " نوافذ الفرص تفتح أمام الشركات المصنعة في بيلاروس".

وأشار بوتين إلى أن هناك الكثير من القضايا التي تتطلب دعمًا إداريًا مستمرًا على أعلى المستويات.