عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في أقل من 10 أيام.. لقاء جديد يجمع بوتين ورئيس بيلاروسيا| ما القصة؟

بوتين ورئيس بيلاروسيا
بوتين ورئيس بيلاروسيا

أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين قد أجرى محادثات مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو،  في المتحف الروسي في مدينة بطرسبورج.


ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد بوتين، في اجتماع مع نظيره البيلاروسي، أن حكومتي البلدين تعملان بجد لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وأن رئيسي الدولتين "لديهما بالفعل ما يتحدثان عنه".

وقال بوتين "حكوماتنا تعمل بجد. أنا أعلم أن رئيس الحكومة، ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين، أبلغكم بالتفصيل عن الاتصالات. لدينا بالفعل ما نتحدث عنه. لذلك، أنا سعيد جدًا بذلك على هامش اجتماعنا غير الرسمي، يمكننا أن نجتمع مرة أخرى ومناقشة ما هو موضع اهتمام مشترك".

بلينكن يطالب بوتين "بوقف الحرب والقتل والدمار"

إنذار نهائي لـ كييف.. لافروف يتهم أمريكا والغرب بالسعي لتدمير روسيا

 

ووصف أجواء المتحف الروسي، حيث يجري الاجتماع، بأنها مناسبة للغاية "اتفقنا على أننا سنحتفل بعام 2023 باعتباره عام اللغة الروسية، لذلك يبدو لي أن الاجتماع اليوم لتناول إفطار عمل في المتحف الروسي سيكون موضع ترحيب كبير. وأجواء جيدة للتحدث، بما في ذلك الأمور الجادة. يعني علاقاتنا الثنائية. على الرغم من أننا على اتصال دائم. ومع ذلك، فإن الحياة اليومية تعطينا سببًا لمناقشة بعض القضايا واتخاذ القرارات اللازمة حتى يتم حلها بشكل فعال".

من جانبه، صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأنه ناقش مع نظير الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين، العديد من القضايا ووضعوا "النقاط على الحروف"، مؤكدا أنه تم الاتفاق على جميع القضايا.

وقال "يجب أن أقول إنه بالأمس في حفل الشاي هذا وفي وقت متأخر من المساء، عند العودة إلى المنزل، ناقشنا الكثير من القضايا. أحيانًا يستغرق الأمر سنوات لبعض الدول، لكننا أكملنا، لقد وضعنا "النقاط على الحروف مع استمرار الحوار، لأنه كان في الأساس حول الاقتصاد".

وشكر لوكاشينكا بوتين على حقيقة أن "العديد من القضايا تم الاتفاق عليها أخيرًا أمس"، مضيفا "الحكومات ستضع اللمسات الأخيرة عليها. لا يمكن أن يكون لديهم أسئلة لنا بالفعل. لقد حللنا كل ما طلبوه. لذلك، أشكركم".

وكانت اجتماعات "غير رسمية" لرؤساء رابطة الدول المستقلة، قد عقدت في بطرسبورج يومي 26 و27 ديسمبر الجاري بمبادرة من الرئيس الروسي.

وجدير بالذكر أنه في منتصف الشهر الجاري، زار  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بيلاروسيا، اليوم الإثنين، لإجراء محادثات مع نظيره ألكسندر لوكاشينكو"، وسط قلق أمريكي وغربي من استخدام بيلاروسيا جبهة للقتال في أوكرانيا.

وأكد "الكرملين" في بيان له، إن المفاوضات ستركز على القضايا الرئيسية لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال بوتين إن "الاجتماعات المتكررة مطلوبة"، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين الدول قد زاد العام الماضي بنسبة 30٪، وهذا، بحسب بوتين، يعد إنجازًا غير مسبوق.

وأضاف الرئيس الروسي أنه بعد انسحاب الشركات الأجنبية من السوق الروسية، فإن " نوافذ الفرص تفتح أمام الشركات المصنعة في بيلاروس".

وأشار بوتين إلى أن هناك الكثير من القضايا التي تتطلب دعمًا إداريًا مستمرًا على أعلى المستويات.

روسيا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بطرسبورج اللغة الروسية رابطة الدول المستقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

مجهودات الحكومة وقرار المركزي.. الدولار في السوق السوداء "حكاية وخلصت"

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

بعد تراجعه 12 جنيهًا في السوق السوداء| مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته|فيديو

كداب كداب| صدمة مدوية لجمهور الزمالك بقرار من مرتضى منصور

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

موضوعات متعلقة

الأطفال يموتون جوعا.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في الصومال

ما فضل الاستغفار بعد الصلاة 3 مرات؟.. 33 جائزة يضيعها الكثيرون

القوي العاملة في أسبوع.. حسن شحاتة: الرئيس السيسي وجه برعاية وحماية وحل مشاكل المصريين بالخارج.. أولوياتنا التدريب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة

خاص| ننشر فصلا من رواية جريمة في الظلام للكاتبة النرويجية كارين فوسم

الإمام المُجدِّد.. أحمد الطيب شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة العلم والدين والوطن.. يُحارب الفكر المتطرف وينشر سماحة الإسلام

في ذكرى مولده الهجري.. السيرة الذاتية للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر

فاتورة العام الدراسي الجديد.. الأزمة الاقتصادية ومصروفات الأولاد| ملف تفاعلي

هل الميت يشعر بمن يزوره ويرد عليه السلام ؟ 5 أعمال يحبها المتوفى

ترشيحاتنا

تصل للوقف.. الجمارك: إجراءات رادعة ضد أى مستورد يتلاعب بقيمة فواتير الواردات

كيف أخرج زكاة المال على شهادة الاستثمار ووديعة البنك.. الإفتاء ترد

هذا سبب الطقس السيئ في العالم.. وخبراء يحذرون من انقلاب جوي خلال أيام

الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا قويا لكل من يثق بالغرب وأمريكا

كورونا ليس الأخير.. الأمم المتحدة تحذر دول العالم من التحديات الصحية القادمة

إنفوجراف.. 11 شركة مصرية ضمن أكثر الشركات الناشئة تمويلا بمنطقة الشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أوضح صور لـ بي إم دبليو X5 فيس ليفت الجديدة

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته|فيديو

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

سوق المستعمل.. أسعار جيب شيروكي موديل 2015 فى مصر

فيديو

حقيقة إصدار عملة عليها صورة ميسي في الأرجنتين| فيديوجراف

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

بالصدفة.. سيدة تكتشف أن زوجها امرأة بعد 10 أشهر

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ