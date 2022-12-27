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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو موبايلك iPhone..نصائح ذهبية للحفاظ على البطارية

لو موبايلك iPhone..نصائح
لو موبايلك iPhone..نصائح ذهبية للحفاظ على البطارية

يعاني الكثيرون من مستخدمي هواتف آيفون من انخفاض البطارية الخاصة بهم، خاصة إذا انخفضت البطارية في وقت قليل من الاستخدام، في مدة لا تتعدى 6 أشهر، أو سنة، الأمر الذي يسبب مشكلة كبيرة إذا قررت بيعه يوما ما حيث أن عمر البطارية يؤثر على سعر الهاتف عند البيع. 

 

تتكون بطاريات هواتف آيفون من مادة اليثيوم أيون وتشحن بشكل أسرع وتدوم لفترة أطول وتزن أقل مقارنة بالبطاريات التقليدية إلا أنها بمرور الوقت تنفد بسرعة، ومع ارتفاع درجات الحرارة فإن هناك عدد من الخطوات التي يمكن مستخدمي هواتف آيفون المحافظة على صحة البطارية:

 

استخدام شاحن آيفون أصلى 
 

تعد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى مشكلات في بطارية الآيفون هي استخدام ملحقات الشحن غير المعتمدة من قبل شركة آبل، ويجب التأكد دائمًا من أن كلاً من كابل الشحن والمحول معتمدان من الشركة.

 

الحذر من ارتفاع درجة حرارة بطارية هواتف آيفون  
 

في الغالب لا يعطي مستخدمو آيفون أهمية كبيرة عند ارتفاع حرارة بطارية هواتفهم حيث يمكن للحرارة تغيير الهيكل الداخلي للمواد الكيميائية للبطارية مما قد يؤدي إلى مزيد من الضرر لمؤشر الجهد، و لن يكون مؤشر الجهد التالف قادرًا على تحسين تدفق التيار مما يؤدي إلى زيادة شحن آيفون وينتهي به الأمر إلى إتلاف البطارية وهاتفك.

 

لذلك شاركت آبل نطاق درجة حرارة التي يجب فيها استخدام أجهزة iOS ، وهي حوالي 35 درجة مئوية، وتعتبر الحرارة قاتلاً للبطارية لأنها تدمر سعة البطارية بشكل دائم حيث لا يُنصح بالشحن في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة، بينما تؤدي درجات الحرارة شديدة البرودة إلى إتلاف صحة البطارية مؤقتًا.

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عدم ترك الآيفون دون شحنه حتى 20 %
 

بحسب الكثير من الخبراء فإن ترك شحن البطاريات حتى 20 %  أو أقل يعتبر من الأشياء التي تعمل على تدمير البطارية، حيث أنه عند تشغيل التطبيقات الكثيرة عند هذا المعدل يرهق البطارية بشكل كبير للغاية، مما يؤدى إلى تلفها.

 

عدم شحن بطارية هاتف آيفون  حتى 100 %
 

يجب شحن بطارية هاتفك الآيفون حتى 80 % فقط من كفاءتها، ولا يجب الوصول عند الشحن إلى 100 % وهو الأمر الذى اعتدنا جميعا على فعله، حيث أن ذلك يعمل على نفاد طاقة البطارية بسرعة.

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