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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف آيفون تكتسح الأسواق الصينية بلا منازع وتصبح الأكثر مبيعا

هواتف آيفون تكتسح
هواتف آيفون تكتسح الأسواق الصينية بلا منازع

حققت شركة آبل الأمريكية إنجاز جديدا لها في الأسواق الصينية، حيث استطاعت هواتف آيفون أن تكون الهواتف الذكية الأكثر مبيعا في الصين بنسبة سوقية 23.6 % .

وبحسب Counterpoint Research فإن هواتف آيفون استحوذت على سوق الهواتف الذكية الصينية للشهر الثاني على التوالي بلا أى منافس باستحواذ بلغ  23.6 %  بعد أن كانت الشهر الماضى 22 % ، لتأتى بعدها شركة فيفو الصينية في المركز الثاني بنسبة 17.8 % .  

  

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وفقا لموقع PhoneArena  فإن صعود شركة آبل إلى القمة في الصين يرجع إلى شعبية سلسلة هواتف iPhone 13 التى تم إطلاقها مؤخرا، والتي توفر ميزات تصوير محسّنة وعمر بطارية أطول ، والتى يقترب سعرها من هواتف  iPhone 12 تقريبًا.

كما تضمن شهر نوفمبر مناسبة "يوم العزاب" في الصين والذي يشبه الجمعة السوداء في الدول الأخرى،كما  أدرجت منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة في البلاد JD.com العديد من طرازات  آيفون الحالية والقديمة في قائمة أفضل عشرة مبيعات يومية في 11 نوفمبر عندما بدأ "يوم العزاب" هذا العام.

وتعتقد صحيفة وول ستريت جورنال أن أرباح مبيعات شركة آبل على أساس شهري في الصين من أكتوبر إلى نوفمبر بلغت 15.5٪. لكن شركة  Counterpointترى أن أداء آبل القوي في الصين يقترب من نهايته قريبًا. 
 

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