أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية استقرارًا خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 27-12-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

الذهب اليوم في السعودية



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 190.38 ريال سعودي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 217.58 ريال سعودي.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 199.45 ريال سعودي.

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 26 ديسمبر



سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 163.19 ريال سعودي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 126.92 ريال سعودي.

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سعر الذهب اليوم في السعودية



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 1,523 ريال سعودي.

وسجلت سعر أوقية الذهب حوالي 6,767 ريال سعودي.

ووصل سعر كيلو الذهب حوالي 217,577 ريال سعودي.



أسعار الذهب اليوم في السعودية



تعد أسعار الذهب اليوم في السعودية معلومة اقتصادية هامة للغاية، فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء.

وأسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول أصبح الذهب ملاذا آمنا للكثيرين سواء في السعودية أو بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب في مصر

وهبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين في موجة خسارة مستمرة لعدة أيام، وسجل الجرام عيار 24 :1,897 جنيهًا بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1,530 جنيهًا، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,311 جنيهًا، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,020 جنيهًا.

وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,749 جنيهًا بعد 1.794 جنيهًا للشراء.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1,530 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,311 و 1,346 جنيهًا.

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أسعار الذهب في محلات الصاغة

ولعل الأسعار بيع وشراء محل اهتمام الذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات وكذلك المتزوجون الجدد، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1530 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1570جنيهًا.

وشهد الأصفر صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 21



وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1560 جنيهًا اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

ولعل سعر عيار 21 للجرام الواحد العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم في مصر



أسعار المعدن الثمين خاصة عيار 21، محل بحث الملايين يوميا وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الثلاثاء، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21



وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1560 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر



وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء : 1,783 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 21



وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1530 جنيهًا للبيع و 1560 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18



سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,337 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14



سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,040 جنيها



سعر الجنيه الذهب



بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 12,480 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24



بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,798 دولارا.