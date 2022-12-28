عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المشدد يواجه شخصا نقب عن الآثار أسفل منزله بأسوان

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، من ضبط شخص لقيامه بالحفر داخل منزله الكائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان بمحافظة أسوان، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

 

و بتقنين الإجراءات ، عُثر على “حفرة بعمق حوالى 10 أمتار - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب”، وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

عقوبة التنقيب عن الآثار

 

واجه  قانون حماية الأثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة  2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم بهدف الحصول على الكسب الغير مشروع، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، و انتهاك الحقوق المشروعة للدولة ، بإعتبار آثارها إرث حضاري ، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه.



وألزم الدستور حماية  الأثار ، حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم

 

 نص القانون على أن :" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك .

 

حفر قانون حماية الآثار عقوبات الاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

استولى على أموال عملاء.. قرار عاجل ضد مسئول بنك عربي شهير في القاهرة

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022

الكلاب طاردتها .. مصرع طبيبة بسكتة قلبية في حدائق الأهرام

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة سارة لـ المقبلين على الزواج

ترشيحاتنا

هتعمل لها سحر بشكة الدبوس!!| مغربي يثير جدلًا بسبب فيديو متداول عبر الفيسبوك

بالأسماء.. 3 نجوم توانسة رفضوا اللعب لـ الأهلي

بسبب التفشي المرعب لكورونا.. قلق أمريكي وقرارات مرتقبة ضد القادمين من الصين

ذكرى ميلاده .. محطات في حياة أسطورة الكوميديا عبد المنعم مدبولي

مدرب فاشل وخسر أوضة اللبس.. نجم الزمالك يفتح النار على كولر

مفاجأة مدوية.. مخالفة قوية ضد الأهلي في حالة سداده غرامة كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

6 أطعمة تحارب السرطان والنوبات القلبية .. شرط مزجها معًا

10 علامات ظهورها في قدمك تكشف عن الإصابة بأمراض كارثية

نعرف بعض من 10 سنين ومدخلتش شقتى..5 صور لطليقة خطيب رهف الشامى

فيديو

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ