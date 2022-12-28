المشدد يواجه شخصا نقب عن الآثار أسفل منزله بأسوان

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، من ضبط شخص لقيامه بالحفر داخل منزله الكائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان بمحافظة أسوان، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

و بتقنين الإجراءات ، عُثر على “حفرة بعمق حوالى 10 أمتار - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب”، وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التنقيب عن الآثار

واجه قانون حماية الأثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم بهدف الحصول على الكسب الغير مشروع، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، و انتهاك الحقوق المشروعة للدولة ، بإعتبار آثارها إرث حضاري ، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه.





وألزم الدستور حماية الأثار ، حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم





نص القانون على أن :" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك .