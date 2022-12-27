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رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مدينة الطالبات ويؤكد: خدمة طلاب العلم شرف كبير

صدى البلد

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن خدمة طلاب العلم شرف كبير لا يدانيه شرف، وأوضح فضيلته خلال جولته التفقدية للمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر أن قطاع المدن الجامعية شهد تطورًا كبيرًا، وأن عجلة التطوير  لن تتوقف وسوف تستمر حتى تكون المدن الجامعية للطلاب والطالبات في أفضل حال.


وتابع رئيس جامعة الأزهر، عمليات طهي الطعام، واطلع على تواريخ الصلاحية للمواد الغذائية، وتم التشديد على المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع التوريدات الغذائية والوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات.


وفي ختام الجولة شارك رئيس الجامعة في احتفالية تكريم الأستاذة هدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر؛ لبلوغها السن القانونية، مشيدًا بجهودها المخلصة مدة عملها بالمدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر، داعيًا لها بالتوفيق والبركة في العمر جزاء ما قامت به في خدمة طالبات العلم بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم. 

 

جاء ذلك بحضور الدكتور  محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور محمد بحر  مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والأستاذ أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر.

جامعة الأزهر المدن الجامعية الطعام التوريدات الغذائية

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