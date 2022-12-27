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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد عودة ميسي لباريس سان جيرمان وهل يتسبب مارتينيز في أزمة مع مبابي؟

صدى البلد

كشف كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن موعد عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات الفريق، عقب التتويج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022.

 وقال جالتييه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام ستراسبورج أن ميسي لن يعود إلى النادي قبل مطلع العام الجديد مشيرا إلى أنه تقرر منحه راحة حتى أول يناير المقبل.

 من ناحية أخرى، أعرب جالتييه عن اعتقاده بأن من غير الممكن أن تكون هناك إشكالية في المواجهة بين ميسي وبين زميله الفرنسي الدولي كيليان مبابي حتى بعد تعرض الأخير للسخرية من الحارس الأرجنتيني ايميليانو مارتينيز مشيرا إلى أنه لم يكن ميسي الذي فعل هذا " لا داعي لإدخال الأمور ".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورج، غدًا الأربعاء، في الدوري الفرنسي.

 وأكد جالتييه أن مبابي ونيمار يرغبان في العودة إلى اللعب سريعا لكنه لفت إلى ضرورة البحث عن مرحلة في الموسم يمكن فيها تعويض اللاعبين الذين شاركوا في المونديال عن فترة الراحة القصيرة.

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