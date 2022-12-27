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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: توجد أسماء لله تبارك وتعالى لا يعلمها الناس.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي الكريم قال في حديثه الشريف "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة ، من أحصاها دخل الجنة، منوها أن هذا العدد ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل.


وأضاف خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن هناك أسماء حسنى لله تعالى يعرفها الناس ولا يعرفها الناس، أن أي شئ يتعلق بالله تعالى، لا بداية ولا نهاية له، وكذلك أسماء الله تعالى لا تنتهي.

وذكر أن من أهم الأسماء التي تسيطر على المسلم بسمو الجلال والكمال ، هو اسم الله تعالى (الرقيب).

واستشهد بقول الله تعالى (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).
 

خالد الجندي النبي الكريم الجنة الأسماء الرقيب

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