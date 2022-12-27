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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذخائر محظورة.. مستشار أمريكي للجيش الأوكراني يكشف طريقة كسب الحرب

صدى البلد

دعا دان رايس، المستشار الأمريكي للجيش الأوكراني، واشنطن إلى السماح بتسليم الذخائر العنقودية إلى كييف لزيادة قوة فتكها الأساسية وكسب الحرب ضد روسيا.

وخلال مقابلة مع “سي إن إن” الأمريكية، أصر رايس، وهو المستشار الخاص للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، على أن الولايات المتحدة بحاجة فعلاً إلى تزويد قوات كييف بالقنابل العنقودية.

وقال إنهم “يشبهون إلقاء قاذف اللهب على مجموعة من النمل و يضاعفون قذائف المدفعية بخمسة إلى عشر مرات أكثر فتكًا”.

طريقة الفوز بالحرب

وأضاف: “هذه هي الطريقة التي تزيد بها القوة الفتاكة وتنتصر في الحرب. إذا أردنا الفوز بها، فنحن بحاجة إلى منحهم شيئًا من هذا القبيل”، واصفًا القنابل العنقودية بأنها' تغير قواعد اللعبة '.

ومع ذلك، أشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ليست على استعداد حاليًا لتزويد أوكرانيا بمثل هذه الذخائر، لأنها ستغضب دول أوروبا الغربية التي وقعت على معاهدة تحظر هذه الأسلحة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي: “وفقًا لسياستنا، لدينا مخاوف بشأن استخدام هذه الأنواع من الذخائر”.

وتم التوقيع على اتفاقية 2008 بشأن الذخائر العنقودية التي تحظر هذه الأنواع من الأسلحة من قبل أكثر من 100 دولة، بما في ذلك معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولم توقع روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا على الاتفاقية.

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وأحد الشواغل الرئيسية المتعلقة بالقنابل العنقودية هو الكمية الكبيرة من الذخائر غير المنفجرة التي تُركت بعد الضربات والتي تشكل تهديدًا للمدنيين.

ومع ذلك، يصر رايس على أن قوات كييف سوف تستخدم هذه الأسلحة بمسؤولية وتنظف من وراءها بمجرد تحريرها للبلدة.

واتهمت روسيا كييف مرارًا وتكرارًا باستخدام القنابل العنقودية السوفيتية الصنع قبل وبعد شن موسكو حملتها العسكرية ضد البلاد.

وفي مارس، ورد أن الجيش الأوكراني استخدم صاروخ “توشكا-يو” مع حمولة عنقودية لضرب وسط دونيتسك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 مدنياً وإصابة العشرات.

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