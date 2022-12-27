عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قلب الأسد..أكرم توفيق يطمئن جماهير الأهلى قبل الجراحة الطبية

اكرم توفيق
اكرم توفيق

وجه أكرم توفيق، نجم النادى الأهلى رسالة طمأنة إلى جماهير المارد الأحمر، قبل إجرائه جراحة الرباط الصليبي فى النمسا.


ونشر أكرم توفيق، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة لمحارب يصارع اسد،  نالت اعجاب متابعيه.


أنهي النادى الاهلي كافة الأمور الخاصة بسفر أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد تعرضه له في مران الجمعه الماضي.


ويخوض فريق الأهلي مباراة ضد سيراميكا كليوباترا، غدا الاربعاء ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة في الدوري المصري الممتاز موسم 2022-23، على استاد القاهرة الدولي.


ويحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

IMG_٢٠٢٢١٢٢٧_١٨٥٦٥٩
IMG_٢٠٢٢١٢٢٧_١٨٥٦٥٩

IMG_٢٠٢٢١٢٢٧_١٩٠٢١٠
IMG_٢٠٢٢١٢٢٧_١٩٠٢١٠
النادي الأهلي الرباط الصليبى قلب الأسد نجم النادي الاهلي جراحة الرباط الصليبي اكرم توفيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

استولى على أموال عملاء.. قرار عاجل ضد مسئول بنك عربي شهير في القاهرة

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته| فيديو

مجهودات الحكومة وقرار المركزي.. الدولار في السوق السوداء "حكاية وخلصت"

ترشيحاتنا

بعد غياب سنوات.. أميرة فتحى تفاجئ جمهورها فى أحدث جلسة تصوير

هيئة البريد: توسيع قاعدة تقديم الخدمة للعملاء في 2023

نحافة مبالغ فيها.. أحلام تثير تساؤلات الجمهور عن إنقاص وزنها

مقدار كفارة إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه .. دار الإفتاء تجيب

لـ 3 أسباب.. قفزة كبيرة في أسعار النفط

من شهر يناير.. مفاجأة في تخفيضات معارض أهلا رمضان| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب تستعرض جمالها احتفالا بالكريسماس

ليه أمراض القلب بتزيد في الشتاء| جمال شعبان يكشف التفاصيل

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

يفوق الصاروخ البالستي.. تحذير من كويكب ضخم يتجه نحو الأرض اليوم

فيديو

«مراتي معيشاني في نكد».. مدرس الفيوم ينهي حياته في بث مباشر على فيسبوك

قتلت 50 شخصا.. كيف واجهت أمريكا موجة عاصفة ثلجية مدمرة| فيديو جراف

55 مليون دولار خلال يوم.. البنك المركزي يرصد مسحوبات دون حق من الخارج

هل عادت ليعقوب الفرحان.. فيديو مثير لـ ليلى إسكندر مع طليقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ