قلب الأسد..أكرم توفيق يطمئن جماهير الأهلى قبل الجراحة الطبية

وجه أكرم توفيق، نجم النادى الأهلى رسالة طمأنة إلى جماهير المارد الأحمر، قبل إجرائه جراحة الرباط الصليبي فى النمسا.



ونشر أكرم توفيق، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة لمحارب يصارع اسد، نالت اعجاب متابعيه.



أنهي النادى الاهلي كافة الأمور الخاصة بسفر أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد تعرضه له في مران الجمعه الماضي.



ويخوض فريق الأهلي مباراة ضد سيراميكا كليوباترا، غدا الاربعاء ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة في الدوري المصري الممتاز موسم 2022-23، على استاد القاهرة الدولي.



ويحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

IMG_٢٠٢٢١٢٢٧_١٨٥٦٥٩