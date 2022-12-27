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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| سوق دبي يربح 2.3 مليار درهم بدعم من البنوك

صدى البلد

ارتفع مؤشر سوق دبي ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.64% أو ما يعادل 21.3 نقطة ليغلق عند 3347.84 نقطة مع ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.92% والصناعة بنسبة 0.9% والاتصالات 2.33%، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

 بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مرتفعاً بنسبة 0.02% إلى 10247.76 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 0.03% ليقفل عند 10255.8 نقطة.

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تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم "دبي الإسلامي" بأكثر من 1% و"الإمارات دبي الوطني" 1.14% و"إعمار للتطوير" 0.92%، كما صعد سهم "سوق دبي المالي" 0.67% و"شعاع كابيتال" 3.35%. وفي القطاع الصناعي ارتفع "العربية للطيران" 1.85% و"أرامكس" 1.69% و"دبي للاستثمار" 0.46% فيما أغلق "سالك" مستقراً دون تغيير.
وارتفع في قطاع الاتصالات سهم "دو" بنسبة 2.32%، بينما زاد في قطاع المرافق العامة سهم "إمباور" بنحو 0.72%. 

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 36.2 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً أكثر من 26.2 مليون درهم.


وفي سوق أبوظبي، صعد سهم "الدار العقارية" 1.59% و"أبوظبي التجاري" 0.89% و"أمريكانا" 0.69% و"حديد الإمارات أركان" 0.61% و"الجرافات البحرية" 0.61% و"مصرف أبوظبي الإسلامي" 0.44%.


وارتفع سهم "بروج" بنسبة 0.4% وموانئ أبوظبي" 0.35% و"ادنوك للحفر" 0.33% و"العالمية القابضة" 0.22% مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً بعد استقطابه سيولة بنحو 252 مليون درهم.
 

اقتصاد الامارات مؤشر سوق دبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي العام الامارات

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