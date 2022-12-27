شيبة مع عمر كمال.. قائمة كليبات ليلة رأس السنة الجديدة

بدأ عدد كبير من الفنانين، الاحتفال بالعام الجديد بطرح أجدد أعمالهم الغنائية وكان على رأسهم الفنان أكرم حسني الذي طرح منذ قليل أحدث أعماله كليب السهر والانبساط، وهي الأغنية التى يقدمها بجانب هشام عباس وحميد الشاعري احتفالا بالسنة الجديدة.

أكرم حسني مع هشام عباس وحميد



الكليب من إخراج هادي الباجوري وتم تصويره فى أجواء احتفالية تجمع نجوم الأغنية في مشاهد مبهجة في شوارع القاهرة، خلال توزيع هدايا على المواطنين، واستعان بسيارة مزينة بأضواء احتفالية تتناسب مع رأس السنة.

"السهر والانبساط" من كلمات أكرم حسني وألحانه مع مصطفى العسال، وتوزيع كينج، وقام بإخراج الفيديو كليب المخرج هادي الباجوري.





محمد رمضان مع عدوية الكبير والصغير

وأيضا من الأعمال المنتظر طرحها مع بداية العام الجديد أغنية محمد رمضان التى يقدمها مع الفنان أحمد عدوية ونجله أحمد فى تريو جديد يحمل اسم على وضعنا.



أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبد الغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

وروج رمضان، للأغنية في وقت سابق عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "استعدوا لأول قنابل السنة الجديدة.. يوم واحد يناير إن شاء الله تسمعوا الأغنية وتشوفوا الكليب (على وضعنا) مع أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية وصديقي الغالي محمد عدوية.. ثقة في الله نجاح يليق بكم، وكل سنة وأنتم طيبين".

لطيفة تعيد تقديم أغنية ملحوقة

ومن مفاجآة احتفالات رأس السنة الجديدة هو إعلان لطيفة عن طرح كليب أغنيتها الشهيرة ملحوقة والتى سبقت وقدمتها من قبل وتحديدا فى عام 2018، وقررت لطيفة تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب وطرحها مجددا نظرا لكونها واحدة من أفضل أغانيها التى قدمتها فى مسيرتها الفنية.

وطرحت لطيفة البوستر الدعائى لأغنية ملحوقة على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "أنا بحب الأغنية دي جداً لأن هي دي الواقع وهي دي الحياة ولازم نكون متفاءلين في حياتنا ونحب الحياة عشان الحياة تحبنا.. وأي حاجة محصلتش نقول عليها.. ملحوقة.



وأضافت: استنوا كليب أغنية ملحوقة الأربعاء 28-12 الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على قناتي على يوتيوب.





عمر كمال وشيبة

وأيضا من الكليبات التى ينتظرها الكثيرين كليب أحمد شيبة مع عمر كمال والذى بدأ الثنائى فى الترويج له منذ أيام ويحمل اسم هجوم فجائى.

ونشر عمر كمال صورة مع الفنان أحمد شيبة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يعلن فيه عن قرب طرح أغنيتهما الجديدة والتى تحمل اسم “هجوم فجائى”، واكتفى عمر كمال بالتعليق على الصورة: “قريبا”.