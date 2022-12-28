شبكة دعارة بقلب الصعيد..تفاصيل ممارسة سائق وزوجته وعشرينية الرذيلة مع راغبى المتعة..شاهد

جريمة منافية للآداب في محافظة أسيوط..واقعة مشينة حدثت في إحدى القرى التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وتم الكشف فيها عن شبكة دعاره يقودها سائق وزوجته وفتاة أخرى.

بداية الواقعة من خلال سيدة عشرينية باعت نفسها للشيطان، وعرضت نفسها، وجسدها على الرجال من راغبى المتعة الحرام، حتى تعرفت على السائق مصطفى وزوجته إيمان، وقاموا بإنشاء شبكة لممارسة الرزيلة داخل شقة بإحدى قرى محافظة أسيوط، لاستقطاب الرجال من راغبى المتعة الحرام لممارسة الرذيلة بمقابل 100 جنية للفتاة يسر، و100 جنيه أخرى لـ مصطفى وزوجته.

سائق وزوجته يستأجران شقة لجذب ممارسي الرذيلة

بداية السقوط كانت لدى السائق مصطفى،صاحب 29 عام، عندما قام بإستئجار شقة سكنية داخل قرية بمركز الفتح، على أن يقطن بها رفقة زوجته، وبالفعل، تم تحرير عقود الإيجار مع مالك العقار، وبدأ مصطفى في إستقطاب الرجال إلى الشقة لممارسة الرذيلة مع الفتاة يسر.

لينكشف أمرهم في النهاية، بسبب تعدد الأشخاص المترددين على الشقة وهو ما جعل الجيران يخبرون مالكها بما يحدث في الداخل، بعد سماع اصوات ضحك صاخبة، وتردد الرجال على الشقة.

وبعد مرور الأيام، ومشاهدة الجيران الرجال يدخلون ويخرجون من العقار، حتى أخبر أحدهم مالك الشقة في الهاتف بأن هناك أشخاص غريبة تدخل وتخرج من الشقة ملكه.

وعلى الفور حضر مالك الشقة وقام بطرق الباب عليهم بصحبة عدد من الجيران، وفتح مصطفى "مستأجر الشقة" الباب ، ليشاهد صاحب الشقة مشهد مهين لثلاث رجال برفقة سيدتين بينهم زوجة مصطفى إيمان جالسة ترتدي ملابس داخلية وإلى جوارها الفتاة الأخرى "يسر" تجلس هي الآخرى عارية من المنطقة العلوية للجسد وتجلس على رجل أحد الرجال.

وما أن شاهد المتهمين مالك الشقة حتى فروا داخل إحدى الحجرات لإرتداء ملابسهم وحاولوا الهروب إلى مدخل العقار إلا أن مالك العقار كان قد هرب قبلهم لإغلاق بوابته، وقام الجيران بالإتصال بالشرطة التي حضرت إلى الشقة، وألقت القبض على المتهمين جميعا، حيث تبين أنهم مصطفى وزوجته "مستأجري الشقة" وفتاة تدعى يسر تمارس الرزيلة مع راغبي المتعة، وثلاث رجال من راغبي المتعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن اسيوط بلاغا أفاد بقيام شخص يدعى مصطفى وزوجته إيمان بإقامة شبكة لممارسة الرزيلة داخل شقة سكنية بإحدى القرى، وعلى الفور انتقلت فرق مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن أسيوط إلى المكان وتم ضبط شخص وزوجته، وفتاة أخرى، وثلاث رجال وذلك حال تواجدهم في الشقة السكنية محل البلاغ.

وشرحت التحريات الأمنية لأجهزة أمن أسيوط، أن الشقة ملك مقدم البلاغ وقام بإيجارها لشاب يدعى مصطفى وزوجته إيمان، إلا أنه فوجئ بالجيران تتصل به وتخبره بأن الشقة تدار لأعمال منافية للآداب، وأن هناك رجال وسيدات تصعد بين الحين والأخر، وحين حضر وجد الشاب وزوجته وبرفقتهم الفتاة المضبوطة عارية الملابس من المنطقة العليا للجسد، وبرفقتهم ثلاث رجال.

وتبين من التحريات أن الفتاة المضبوطة تدعى سمارة وشهرتها يسر، ومن إحدى مناطق القاهرة تمارس الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الذين يحضرهم مصطفى وزوجته بدون تميز بمقابل مادي، وأن المتهمين الآخرين المضبوطين حضروا لممارسة الرزيلة مع المتهمة يسر وذلك مقابل 100 جنيه لها و100 جنيه للمستأجر وزوجته.



بلاغ لمركز شرطة الفتح

تعود وقائع القضية إلى تلقي مركز شرطة الفتح بأسيوط بلاغا من " مصطفى . ع . م " 27 عاما صاحب عقار بإحدى قرى مركز الفتح في أسيوط يتهم فيه مستأجر شقة وزوجته بقيامهما بإدارة الشقة في الأعمال المنافية للآداب " الدعارة " عن طريق استقطاب النساء الساقطات لممارسة الرزيلة مع الرجال راغبي المتعة بمقابل مادي دون تمييز وتقاسمهم الأجر مع النساء الساقطات داخل الشقة وتمكن الأهالي من ضبط 3 رجال وامرأتين بينهم مستأجر الشقة وزوجته حال ممارستهم الرزيلة داخل الشقة .

بدون ملابس وفي وضع مخل بالآداب

وقال صاحب العقار في التحقيقات إنني أمتلك عقار بإحدى قرى مركز الفتح وقمت بتأجير شقة بالعقار للمدعو " مصطفى . ن . أ " يعمل سائق لمدة سنة من 1 مارس 2022 حتى 1 مارس 2023 واتصل علي أحد جيراني ويدعى " محمود . م . م " وقال لي تعالى الحق البيت بيحصل فيه وضع مريب وفي رجال طالعه فوق وبتنزل وأشكالهم غريبة وتردد سيدات غير المتعارف عليهم ذهبت إلى العمارة وصعدت إلى الشقة وكان معي أحد الجيران الذي أبلغني وعدد من الأهالي بالشارع وقمت بالطرق على الباب فتح لي " مصطفى . ن . أ " مستأجر الشقة ونظرت داخل الشقة شاهدت 3 رجال وامرأتين منهم زوجة المستأجر كانوا قاعدين داخل الشقة وكانت زوجة المستأجر ترتدي بيجامة وتجلس بشعرها وكانت فتاة أخرى بجوارها كان جسمها العلوي عريان بدون ملابس وكانت تجلس على رجل أحد الرجال وعند مشاهدتي قاموا بارتداء ملابسهم مسرعين ونزل الرجالة من العمارة ولكن نزلت قبلهم مسرعا أغلقت باب العمارة بالمفتاح واتصلت بالنجدة والتي حضرت وألقت القبض على الرجال والسيدتين واصطحبتهم إلى مركز الشرطة.