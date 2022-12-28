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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تناقش مستقبل الثقافة في مصر من وجهة نظر طه حسين..اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة ، تفاصيل الاحتفال بـ عام طه حسين على مدى عام 2022-2023 فى كلية الأداب، تقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة.

وتعقد لجنة العلاقات الثقافية والخارجية بكلية الأداب، الجلسة الثانية من أعمال الدكتور طه حسين كتاب " مستقبل الثقافة في مصر ".

وتعقد الندوة يوم الاربعاء القادم الموافق 28 ديسمبر بقاعة المؤتمرات بمبني تاريخ بكلية الآداب، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً وحتي الساعة الرابعة عصراً،ويدير المناقشة والحوار الدكتور محمد عفيفي.

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وعلى جانب آخر تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقرير حول نجاح جهود الجامعة في التحول نحو جامعات الجيل الرابع وذلك بعد نجاح الجامعة في تحقيق متطلبات الجيل الثالث قبل سنوات، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بدراسات عديدة وموسعة لمفهوم وخصائص جامعة الجيل الرابع، ووضعها في سياق الغايات الاستراتيجية للتحديات القومية المصرية في مفهومها الشامل ومحدداتها الرئيسة، وطبقا لرؤية مطورة في ضوء الخصوصية القومية، وبما لا يخرج هذا المفهوم بعيدا عن العالمية.

وأكد التقرير على التوجه نحو نظام بيئي، مع زيادة الارتقاء باللغات الأجنبية دون التخلي عن الارتقاء بلغتنا العربية، بالإضافة إلى السعي إلى استحداث مساحات للابتكار للمساهمة في عملية التنمية وحل المشكلات القومية، فضلا عن الجانب الإداري، ومواصلة النهج الإداري الذي يعتمد على اللامركزية، والتخطيط المسبق، والتدخل عند وجود معوقات لإزالتها، أو حدوث خروج عن الخطط المقررة، مع المرونة الكافية التي تراعي التحديث اللازم للخطط كما تراعي الاختلافات النوعية بين المؤسسات التابعة.

كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة طه حسين مستقبل الثقافة في مصر Jobs Education

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