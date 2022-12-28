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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز للمسلم شراء شجرة الكريسماس والاحتفال بها؟.. علي جمعة يجيب

شجرة الكريسماس
شجرة الكريسماس

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه يقول : هل يجوز للمسلمين الاشتراك في بعض مظاهر الاحتفال الخاصة بغير المسلمين مثل شراء شجرة الكريسماس ؟

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن هناك ما يعرف بالثقافة السائدة وكل بلد لها ثقافتها، فعند الاحتفال بالمولد النبوي، يحتفل بها بحلوى المولد بأنواعها، وهذه الثقافة مرتبطة بالصناعات ولذلك يستحب الاستمرار عليها لأن هذه الصناعات تقوم عليها أشخاص وتفتح بيوتهم.

وأشار إلى أن شجرة الكريسماس ، تعد من العادات والتقاليد والثقافة السائدة، ونسير فيها حسب العرف.

وذكر أن معاملة البيع والشراء بين المسلم واليهودي جائزة ولا شئ فيها، ولكن هذه المعاملة تكون حراما لو باع المسلم أرضه في القدس لليهودي، فهنا الصورة تغيرت وتغيرت الفتوى معها.

 

علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف الاحتفال المسلمين شجرة الكريسماس

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هل يجوز للمسلم شراء شجرة الكريسماس والاحتفال بها؟.. علي جمعة يجيب

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