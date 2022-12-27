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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: مشايخ ومتخصِّصون في الطبِّ وعلم النفس والاجتماع لتأهيل المقبلين على الزواج

الزواج
الزواج

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن دَورة تأهيل المُقبلين على الزواج والتي تنظمها دار الإفتاء بشكل مستمر، بها الكثير من المهارات من خلال وِرَشِ العمل في الدَّورة التدريبية.

وأكدت دار الإفتاء، أن هذه الدَّورة يقوم على التدريب فيها مشايخُ من دار الإفتاء المصرية، وكذلك متخصِّصون في الطبِّ وعلم النفس والاجتماع والصحة الإنجابية والديكور.


عناوين موضوعات الدورة:
• عقد الزواج وقواعد العِشْرَة الحسنة.
• الأحكام والآداب الشرعية المتعلِّقة بالحياة الزوجية.
• الخصائص النفسيَّة للرجل والمرأة.
• مهارة الحوار الزواجي.
• إدارة الضغوط النفسية بطريقة صحيحة بين الزوجين.
• معايير اختيار شريك الحياة.
• الجانب الطبي للعلاقة الزوجية.
• الصحة الإنجابية.
• وسائل تنظيم الأسرة.
• إعداد خطَّة لميزانية الأسرة.
• الذكاء المالي.
• الادِّخار والاستثمار المالي.
• أسلوب الإنفاق.
• مهارة التعامل مع المشكلات.
• فن الإقناع ومهارات التأثير.
• فن التفاوض.
• التحكُّم في الغضب.
• العنف الأسري: أسبابه ودوافعه.
• كيفية التغلُّب على العنف الأسري.
• كيفية بناء علاقات أُسرية سليمة.
• تطوير العلاقة مع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل.
• ديكور المنزل.
 

دار الإفتاء الزواج المهارات علم النفس

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