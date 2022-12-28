عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رُطَبًا جَنِيًّا.. كيف نزل في الشتاء ومولد عيسى بالصيف.. علي جمعة يرد

النخل
النخل

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه "قال تعالي : {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا } فهناك من يقول أن مولد سيدنا عيسي ليس فى الشتاء لأن في الشتاء لا يوجد رطب؟

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الله تعالى كي يهدأ السيدة مريم فكانت ترزق بالفاكهة في غير موسمها، فتأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وتأتيها فاكهة الصيف في الشتاء.

وأشارت إلى أنه هذا الأمر الخارق لم يحدث في البشرية، فكان ينزل بالرطب في غير وقتها، ولكن المعجزة الأشد أنها امرأة ضعيفة وتهز النخلة من الأسفل فينزل لها الرطب.

وأوضح، أن الأمر الثالث الخارق الذي هدأ الله به روع السيدة مريم، هو أنه سبحانه مكن سيدنا عيسى ينطق وهو طفل رضيع.

 

الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف الشتاء الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

متى تعود أسعار الذهب تحت 1000 جنيه .. الموعد والتفاصيل

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

لاعب مفاجأة.. مرتضى منصور يُعلن ضم أولى صفقات الزمالك رسميًا

الكلاب طاردتها .. مصرع طبيبة بسكتة قلبية في حدائق الأهرام

ترشيحاتنا

تراجع 2.5 دولار.. انخفاض أسعار الذهب عالميا في التعاملات الفورية

الأوقاف: إقامة الأسبوع الثقافي في 7 محافظات

عقوبة الإيقاف سارية.. فيفا يصدم كهربا في أزمة غرامة الزمالك

أسباب هبوط أسعار الحديد والذهب والدولار.. وبشرى سارة باستمرار الانخفاض

تناولي ملعقة من الفول الصويا المطحون وشاهدي ماذا يحدث للجسم؟

بعد الإفراج عن مستلزمات الأعلاف.. متى تتراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البانيه يسجّل رقمًا قياسيًا .. هل انخفضت أسعار الفراخ بالفعل؟

توزيع جوائز أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022 .. شاهد

مشروب بـ 10 جنيهات .. أسرع وصفات تحول جسمك لماكينة حرق

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

فيديو

ضريت عيني وديفوهات الذقن.. أصالة تعترف بعمليات التجميل: أرغب أن أكون بعمر 25

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ