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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حصاد 2022.. مصر تسيطر على معدل البطالة رغم الأزمات العالمية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

استطاعت مصر السيطرة على معدل البطالة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022، رغم الأزمات العالمية التي أثرت على العالم بأكمله، حيث ارتفع معدل البطالة خلال 2022 بنحو 0.2% فقط.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 7.4% من إجمالي قوة العمل في الربع الثالث من 2022، بعد أن سجل 7.2 خلال الربعين السابقين " الربع الأول والثاني" من العام الجاري.

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ويرجع  ذلك الارتفاع الي زيادة أعداد المشتغلين بمقدار (180) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار (99) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (279) ألف فرد.


ووفقا للبيانات الاحصائية، بلغ معدل البطالة بين الذكور 5.2٪ من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالي بينما كان 5.0٪ في الربع السابق مقابل 5,9٪ في الربع المماثل من العام السابق .


وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  معدل البطالة بين الإناث سجل  19,1٪ من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالي ، بينما كان 17,5٪ في الربع السابق مقابل 15,3 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .


بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) خلال الربع الحالي 61,9٪ مقابل 61,3٪ فى الربع السابق من إجمالي المتعطلين، وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) 61,9 ٪ من إجمالى المتعطلين.

وبلغ معدل البطالة في الحضر 10,8٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,6٪ فـــي الربــع الثاني من عام 2022 مقابل 11,4٪ في الربع المماثل من العام السابق.
معدل البطالة في الريف يصل إلى 4,7٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4.5% في الربع الثاني من عام2022 مقابل 4,4 ٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.
84,9٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثالث لعام 2022

نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 84,9٪ في الربع الحالي مقابل 82.2 % في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي :

40,1٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 38,1٪ بالربع السابق و 39,8٪ فى الربع المماثل من العام السابق.
44,8٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 44,1٪ بالـربع السابق و 40,5٪ في الربع المماثل من العام السابق.
 

28,014 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2022

بلغ عـدد المشتغلين 28,014 مليون فرد بينما كان 27,834 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0,6٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,950 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16,064 مليون مشتغل.
المشتغلون طبقاً للحالة العملية


74,4٪ نسـبة المشتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثالث لعام2022

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي20,840 مليون مشتغل ( 17,898 مليون ذكور ، 2,942 مليون إناث) بنسبة 74,4٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 73,6٪ في الربع السابق ،مقابل 71,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.


بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 836 ألف مشتغل ( 788 ألف مشتغل ذكور ، 48ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3,0٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3,2٪ في الربع السابق مقابل 3,8 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.
بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5,205 مليون مشتغل ( 4,805 مليون مشتغل ذكور ، 400 ألف مشتغلة إناث) ، بنسبة 18,6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 18,3٪ في الربع السابق مقابل 19,4٪ فى الربع المماثل من العام السابق.


بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,133 مليون مشتغل (523 ألف مشتغل ذكور ، 610 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 4,0 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5,0٪ في الربع السابق مقابل 5,3 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.
 

معدل البطاله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء معدل البطالة في مصر مصر 2022 قـــــــــوة العـــــمل

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