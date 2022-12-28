بشرى سارة لجمهور الأهلي بشأن صفقته الجديدة المنتظرة في يناير

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسئولي النادي الأهلي توصلوا لاتفاق شبه نهائي مع نادي النجم الساحلي لضم محمد الضاوي كريستو في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير على أن يتم قيده تحت السن.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الأهلي توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة النجم الساحلي بدفع مبلغ 700 ألف دولار مقابل حسم صفقة محمد الضاوي كريستو في يناير القادم وخصم باقي قيمة الصفقة من غرامة سليماني كوليبالي في الفترة القادمة".

وتابع: "الخلاف الآن بين الأهلي والنجم الساحلي على طريقة الدفع للمقابل المادي للصفقة على قسطين أو دفع المبلغ بالكامل كاش".