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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المهن التمثيلية: غير القادرين من الفنانين سيقيمون بالدار مجانًا |فيديو

أشرف زكي
أشرف زكي

أكد الدكتور  أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن وجود أول دار لرعاية كبار السن من فناني مصر، أمر أسعد الجميع، موضحًا أن الدار ستقدم جميع الخدمات لـ الضيوف.


وأضاف نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن الدار بها: "مطعم ومطبخ كبير، ومكتبة، ومعمل تحاليل، وعيادة وحمام سباحة".

وأشار إلى أن الدار بها 40 غرفة، وكل غرفة بها 2، وأن الدار برعاية من وزارة التضامن، وأن الفنان الذى يريد الدخول يدفع رسومًا، والنقابة ستدفع الرسوم لغير القادرين من الفنانين المقيمين بالدار.
 

وأوضح أن “الدار كانت حلمًا كبيرًا لكل الفنانين في مصر إحنا بنعاني منذ سنوات عديدة لما يكون عندنا زملاء من كبار السن أو في سن الشيخوخة أو اللي عندهم بعض الأمراض، وكنا بنقعد ندور لهم على أماكن يعيشوا فيها لحد ما الحمد لله ربنا كرمنا ونفذنا هذه الفكرة وهي دار رعاية للقوة الناعمة من كبار السن من الفنانين”.

وتابع: "نفذّنا الفكرة بعد ما تبناها وتبرع لها سمو حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، والحمد لله افتتاح يليق بكل فناني مصر، وعاوز أشكر رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكمل: “بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على موافقته بنقل دار رعاية المسنين من حق الانتفاع إلى تمليك للنقابة، ودار المسنين تعتبر خدمة مجتمعية”.


وأوضح أن الدار عبارة عن ثلاثة طوابق وبها عدة أمور دار حمام سباحة، وصالة جمانيزيوم موجهًا الشكر لوزارة الإسكان على تعاونها.

وأوضح أن حالة من السعادة الغامرة في صفوف الفنانين بمناسبة افتتاح الدار، قائلاً: "الكل فرحان وحالة كبيرة من التعاون والتلاحم  بين الفنانين وكتير من الفنانات قالوا هنيجي نطبخ بنفسنا وهتشوفوهم زي ليلى علوي وغيرها".

وأوضح أن الخدمة المجتمعية تحتاج لموارد تضمن استدامتها.

اشرف زكي المهن التمثيلية دار لرعاية كبار السن السيسي الشيخ سلطان القاسمي

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