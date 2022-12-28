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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكي: أتقدم بالشكر لحاكم الشارقة لجهوده في دار المسنين لكبار الفنانين

أشرف زكي نقيب المهن
أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

قال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، إن أتقدم بالشكر للشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشرقة لجهوده في دار المسنين لكبار الفنانين.

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دار رعاية المسنين| أشرف زكي: حلم كل الفنانين بمصر تحقق على أرض الواقع

وأضاف اشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن دار المسنين بها اقامه كامله لكبار الفنانين، مضيفا أن هذه الخطوة في غاية الأهمية، وهذه الدار حلم كبير تحقق على أرض الواقع. 

 

اتقدم بالشكر لوزير الاسكان


وتابع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أن اتقدم بالشكر لوزير الاسكان لدوره في تنفيذ دار المسنين كبار الفنانين.


 

اشرف زكي حاكم الشارقة سلطان القاسم أحمد موسى دار المسنين

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