رفع دعوى طلاق للضرر|أول رد من أسرة عروس المحلة ضحية ليلة الزفاف.. تفاصيل

تهديدات عدائية لأسرة الفتاة

أعلنت أسرة الفتاة "إسراء محمد" المعروف إعلاميًا بعروس المحلة ضحية واقعة اعتداء في ليلة زفافها علي أيدي عريسها منذ قليل، البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطالبة بطلاق ابنتهم بواقع الضرر بعد ما تعرضت للإهانة علي أيدي أسرة شريك حياتها .

في ذات السياق أكد رامي الشيخ محامي أسرة الفتاة البدء في التواصل فعليًا مع والد الفتاة العروس لوضع آليات اتخاذ كافة الإجراءات القضائية لتحريك دعوى الطلاق بناء علي التقارير الطبية التي أفادت بإصابات تعرضت لها الفتاة العروس وشقيقها عقب انقضاء حفل زفافها على أيدي عريسها وأفراد أسرته أمام أبواب إحدى القرى السياحية بقرية بلقينا .



وأفاد محامي أسرة الفتاة أن والديها وأشقاءها تلقوا سلسلة من التهديدات من جهة العريس وأفراد أسرته جراء رفضهم عودة ابنتهم له، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الأحداث دفاعًا عن أفراد الأسرة أمام جهات التحقيق بالنيابة العامة خلال الساعات الجارية .

من ناحية أخرى كشف الحاج "محمد.م" والد العروس "إسراء" أن ابنته تعرضت لإهانة بالغة لتعرضها للضرب المبرح علي أيدي عريسها، لافتًا بقوله "اتفاجئنا أنه بيرقص في الفرح وفي إيده أدوات حادة مع زملائه في حفل زفاف" .

وكشف والد الفتاة العروس بقوله "بنتي انضربت بالبوكس من عريسها في ليلة الزفاف أمام مرأى ومسمع من جميع المارة" .

كما استشهد بقوله "أنا بشهد كل الناس.. حياتنا بقت خطر بسبب أهل العريس وبنناشد وزير الداخلية وكل المسئولين بحمايتنا رغم وجود مساعي للصلح من جانب أسرة الشاب العريس" .



وكانت المباحث الجنائية بالغربية ضبطت الشاب كريم حسن المعروف إعلاميًا بـ"عريس المحلة" حال تواجده بمسكنه بنطاق منطقة أبوالحسن بمدينة المحلة الكبرى وتم عرضه علي النيابة العامة للتحقيق.

وكانت إحدي قاعات الأفراح والمناسبات الخاصة بقرية بلقينا شهدت واقعة هي الأولي من نوعها عقب ترك العروس "إسراء" وأسرتها حفل زفافها في ليلة العرس جراء اعتداء زوجها عليها بالتراشق بالألفاظ وبرفقتها شقيقها "رامي" جراء اعتراضها علي جلوس والدته في المقعد الأمامي لسيارة زفافهما الأمر الذي دفعها إلى تحرير محضر بالواقعة.

وكانت حالة من الدهشة والإصرار شاع صيتها بين صفوف أسر وعائلات مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية في الساعات الأولي من صباح يوم الاثنين الماضي عقب واقعة شهدت قرية بلقينا حينما تعدي عريس على عروسته وشقيقها الأكبر بالضرب والتراشق بالألفاظ عقب انتهاء حفل زفافهما إثر نشوب خلافات بينهما عن ركوب شقيقة العريس أم والدة العروس في الكرسي الأمامى في السيارة الخاصة بزفاف العروسين الأمر الذي دفع العروسة إلى تحرير محضر ضد العريس بديوان مركز شرطة المحلة.



في ذات السياق أفاد شهود عيان أن طوارئ مستشفي المحلة العام استقبلت في الساعة الثانية صباحًا عروس تعاني من إصابات بكدمات في الوجه نتيجة تعدي عريسها عليها بالضرب بعد انتهاء حفل الزفاف بإحدى القاعات بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة.

وتابعت مصادر مقربة من العروسين أن الخلافات نشبت عقب مشادة كلامية بين العروسين بسبب الخلاف بينهما على أولوية ركوب شقيقة العريس فضلا عن رغبة والدة العروس في الكرسي الأمامى في السيارة الخاصة لزفاف العروسين، مما تصاعدت وتيرة الخلافات التي أدت إلي تعدي العريس على العروس وشقيقها بالضرب وطرد والدتها من السيارة، الأمر الذي دفع العروس بفستان الزفاف، وأسرتها إلى التوجه إلى ديوان مركز شرطة المحلة لتحرير محضر ضد العريس.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من جهة العروس اتهمت زوجها في ليلة زفافهما بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 8813 لسنة 2022 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

وتم تحويل العروس إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبى عليها وبيان ما بها من إصابات وقررت إخلاء سبيله من سرايا مركز شرطة المحلة.