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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يجتمع بالجهات المعنية لمراقبة الأسواق ويشدد على الحملات المستمرة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً لمناقشة جهود المحافظة لمراقبة الأسواق، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين، أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، العميد إيهاب عبد الحليم مدير مباحث التموين، حنان عامر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء.

 

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على تكثيف الجولات والحملات الميدانية على منافذ البيع المختلفة من قبل اللجان المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق وذلك من خلال حزمة من الإجراءات وعلى رأسها مقارنة فواتير السلع لدى كافة المحال التجارية ومنافذ البيع بأسعار الشراء المكتوبة على السلع دون وجود أي مبالغة في الأسعار مع إلزام تجار الجملة بإعطاء تجار التجزئة فواتير بقيمة المواد المباعة إليهم حتى يتسنى المقارنة والتأكد من السعر.

 

كما وجه رحمي بالتوسع في إقامة الشوادر ومنافذ البيع المدعمة والتي تقدم كافة السلع بأسعار تنافسية مخفضة لمواجهة قيام بعض التجار برفع الأسعار وذلك بالتعاون مع مديرية التموين ، المنطقة الشمالية العسكرية، مع توفير سيارات متحركة تجوب المراكز والقرى والمناطق الشعبية لتوفير السلع المدعمة للمناطق الأكثر احتياجا .

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كما شدد المحافظ على أهمية توعية الجمهور بالإبلاغ الفوري عن الأسعار المرتفعة وأماكن بيعها وكذلك مخازن محتكري السلع بهدف رفع أسعارها ، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة القيام بالإعلان ونشر أرقام استقبال شكاوى المواطنين بخصوص ارتفاع الأسعار من خلال شاشات المحافظة والصفحات الرسمية لكافة الوحدات المحلية.

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IMG-20221227-WA0025
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الغربية محافظ الغربية التعليم العالي وزارة الصحة مجلس الوزراء الطب البيطري التنمية المحلية شكاوى المواطنين وزارة التنمية المحلية

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