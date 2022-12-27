محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد، وجاء نصها " يسعدني أن أبعث لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة العام الميلادي الجديد ، متوجهاً للمولى عز - وجل بخالص الدعوات لفخامتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، ودامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم".

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لكلاً من ( الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة).

ويتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالتهنئة لأقباط مصر عامة ولأقباط محافظة الغربية بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط وأن تنعم مصرنا الغالية وسائر بلاد العالم بالأمن والسلام والمحبة.