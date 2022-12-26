النيابة العامة: إخلاء سبيل عريس المحلة المعتدي على زوجته ليلة الزفاف

قرر رئيس نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم إخلاء سبيل كريم حسن المعروف إعلاميا ب"عريس المحلة" من سرايا مركز شرطة المحلة الكبرى في واقعة ضرب والاعتداء علي زوجته في ليلة الزفاف.



كانت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربيةقد نجحت في ضبط المتهم أثناء تواجده بمنزله بمنطقة أبوالحسن .

وكانت إحدي قاعات الافراح والمناسبات الخاصة بقرية بلقينا قد شهدت واقعة هي الأولي من نوعها عقب ترك عروس"اسراء " وأسرتها حفل زفافها في ليلة العرس جراء اعتداء زوجها عليها بالتراشق بالالفاظ وبرفقتها شقيقها"رامي" جراء اعتراضها علي جلوس والدته في المقعد الأمامي للسيارة زفافهما الأمر الذي دفعها إلى تحرير محضر بالواقعة.

من ناحية أخري كلف المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية في توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز المحلة بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة بلاغ عروس مقدم ضد عريسها في ليلة الزفاف عقب تبادل السباب والقذف بينهما عقب انقضاء ليلة زفافهما .



ووجهت جهات التحقيق بالضرورة سماع أقوال شهود عيان والعروسين فضلا عن تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وكانت حالة من الدهشة قد ذاع صيتها بين صفوف أسر وعائلات مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين عقب واقعة شهدت قرية بلقينا حينما تعدي عريس على عروسته وشقيقها الأكبر بالضرب والتراشق بالالفاظ عقب انتهاء حفل ليل زفافهما إثر نشوب خلافات بينهما عن ركوب شقيقة العريس أم والدة العروس في الكرسي الأمامى في السيارة الخاصة بزفاف العروسين الأمر الذي دفع العروسه إلى تحرير محضر ضد العريس وأفاد شهود عيان أن طوارىء مستشفي المحلة العام استقبلت في الساعه الثانية صباحا عروس تعاني من إصابات بكدمات في الوجه نتيجة تعدي عريسها عليها بالضرب بعد انتهاء حفل الزفاف بإحدى القاعات بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة.



وتابعت مصادر مقربة من العروسين أن الخلافات نشبت عقب مشادة كلامية بين العروسين بسبب الخلاف بينهما على أولوية ركوب شقيقه العريس فضلا عن رغبة والدة العروس في الكرسي الأمامى في السيارة الخاصة لزفاف العروسين ، مما تصاعده وتيرة الخلافات إلي أدت إلي تعدي العريس على العروس وشقيقها بالضرب وطرد والدتها من السيارة، الأمر الذي دفع العروس بفستان الزفاف، وأسرتها إلى التوجه إلى ديوان مركز شرطة المحلة لتحرير محضر ضد العريس.

وتلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية بلاغ من جهه العروس اتهمت زوجها في ليلة زفافهما بالاعتداء عليها بالضرب المبرح واحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقه بالجسم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 8813 لسنة 2022 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

وتم تحويل العروس إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبى عليها وبيان مابها من إصابات.