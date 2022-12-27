محافظ الغربية يتابع حملات مراقبة الأسواق بقرى طنطا والمحلة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملة التفتيشية التي قام بها مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، لضبط ومراقبة الأسعار والسلع الأساسية بالمحلات التجارية بقرى (سبرباي، محله روح، شبشير الحصة، الرجدية، محله منوف، شوبر، ميت حبيش البحرية، دفرة ومحلة مرحوم) حيث تم التنبيه علي أصحاب المحلات التجارية والأسواق بإعلان الأسعار علي المنتجات المعروضة.

كما تابع المحافظ مرور رؤساء الوحدات القروية والإعلان بمكبرات الصوت بقرى ( نواج، دمشيت، فيشا سليم، الكرسة، شوني، صناديد والعزب التوابع.

وفي ذات السياق تابع رحمي الحملة الليلية التي قامت بها لجنة ضبط الأسعار بمركز ومدينة المحلة تحت إشراف اللواء وجدي الجروانى رئيس المدينة، وشملت قرى الهياتم، بلقينا وصفط تراب، واستهدفت المرور على المحلات التجارية لضبط الأسعار والتأكيد على تواجد لوحات الإعلان عن الأسعار بالمحلات التجارية المختلفة، بالإضافة إلى فتح المخازن الخاصة بالمحلات لضمان عدم احتكار السلع وحماية للمستهلك من الغش التجاري وفحص تاريخ صلاحية السلع.

كما تابع محافظ الغربية قيام جميع رؤساء الوحدات المحلية بمركز المحلة بمشاركة لجان ضبط الأسعار بالوحدات المحلية، حيث تم المرور على الأسواق والمحلات والتأكد من التزام التجار بالأسعار وتوافر جميع السلع كما تم خلال الجولة التأكد من التزام الورش بمواعيد الغلق الواردة الغلق في قرار اللواء وزير التنمية المحلية.

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