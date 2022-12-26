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لا يمكن التنبؤ بمسار الصراع

أستاذ علوم سياسية: درجة تعارض الأهداف الروسية الغربية عالية

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن درجة تعارض الأهداف الروسية مع الأهداف الغربية عامة والأوكرانية خاصة عالية جدا، وبالتالي فإن التسوية ماتزال بعيدة المنال.

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وأضاف أحمد خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة CBC، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن عملية استشراف مستقبل الأزمة في منتهى التعقيد لأنها تتوقف على متغيرات عديدة متشابكة ومعقدة، قائلا: "لكي أصل إلى تنبؤ شبه دقيق يجب أن يكون لديّ معرفة دقيقة بالجبهة الداخلية الروسية والأوكرانية وأوروبا وأمريكا وكل هذه الأطراف".

وتابع أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن الباحثين يتابعون مجريات الأحداث ونحاول أن نتوصل إلى اتجاهات عامة نبني عليها تنبؤاتنا، ولكن الباحثون لا يعرفون كل التفاصيل، وبالتالي قد تحدث تغيرات سياسية خطيرة في أوكرانيا أو روسيا.

وأشار، إلى أنه حتى الآن لا يبدو أن الغرب بزعامة أمريكا يريد أن يغير طريقة إدارته للأمور، وروسيا توجه ضربات موجعة لأوكرانيا، ولكن بعد انتظام الدعم الغربي لأوكرانيا والدفع بمرتزقة حدث نوع من التوازن أو الصمود، ولم يعد الاكتساح الروسي السريع يتكرر.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية شبه جزيرة القرم المساء مع قصواء قصواء الخلالي الدكتور احمد يوسف

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