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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالب يتعدي علي زميله بسلاح أبيض بسبب خلافات دراسية بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية كفر الجنينة بمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية مساء  اليوم واقعة اعتداء طالب على زميله بالصف الاول الثانوي التجاري بسلاح ابيض " كتر "، إثر  خلافات دراسية ما تسبب في اصابته بجرح قطعي في الوجه .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور  مركز شرطة المحلة الكبرى، بورود بلاغ من اسرة "صلاح سامى عبد الجليل "طالب فى أولى ثانوي تجارى، تتهم فيه زميله "ساهر ا. ال " يبلغ من العمر 16  سنة وطالب في الثانوي الصناعي، بالاعتداء عليه بسلاح ابيض " كتر".

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وكشفت اسرة الطالب  المجنى عليه فى البلاغ، ان المتهم صديقه وعقب خروجه من المدرسة، قام بالاعتداء عليه بسلاح ابيض "كتر"، تسبب له بجرح قطعى فى الوجه، وسقط مغشيا عليه، وفر المتهم هاربا، وذكروا أن السبب وجود خلافات سابقة بينهم من 6 شهور بسبب قيام نجلهم بضربه " بالقفا امام الفتيات "، وتم الصلح بينهم.

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وتكثف وحدة مباحث قسم مركز المحلة من جهودها لضبط المتهم، وجرى نقل المجنى عليه الى المستشفى لإعداد تقرير طبي بحالته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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