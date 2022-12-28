مضمون وسريع المفعول .. أسرع رجيم لنحت قوامك

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لإنقاص الوزن فهو يساعد على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة ونسف الدهون إليك خطته لمدة أسبوعين يقدمها موقع بولد سكاى الهندي

الأسبوع الأول

الإفطار ..

كوب من الشاى باللبن +3 قطع بسكوت ديجستيف



أو



3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى



بعد ساعة ..

ثمرة فاكهة



الغداء ..

3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء



أو



ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة

أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى



سناك بعد 4 ساعات ..





طبق شوفان بالعسل



بعدالغداء ..

كوب من بذور الكتان أو كوب من بذور القرفة



قبل العشاء



2كوب ماء



العشاء ..

ثمرة فاكهة + كوب زبادى



ثمرة فاكهة



بعد العشاء ..

كوب من المريمارية أو القرفة

الاسبوع الثاني

الإفطار

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..طبق شوفان بلبن خالي الدسم



الغذاء





نشويات: نصف رغيف أو 3 ملاعق أرز، أو 9 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة



نصف فرخة مشوية أو مسلوقة أو 2 شريحة لحم مشوية أو مسلوقة أو 3 أسماك مشوية أو 2 بيضة مسلوقة أو جبن ملح خفيف



خضار:سلطة وخضار "ني في ني" أو "مسلوق"، بدون سمن أو زيت، بأي كمية، أو مسبك 4 ملاع

سناك بعد الغذاء ساعتين



ثمرة فاكهة



العشاء ..

قبل النوم بساعتين



كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة