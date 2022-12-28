رئيس كوريا الجنوبية يوبخ وزير دفاعه بسبب بيونج يانج .. ماذا حدث؟

وبَّخ رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وزير الدفاع لي جونج سوب بسبب "العملية الفاشلة" للجيش عقب دخول 5 طائرات كورية شمالية مسيرة المجال الجوي لسول الاثنين الماضي، حسبما قال مسئولون اليوم الأربعاء.

والتقى يون لي صباح أمس الثلاثاء واطلع على رد الجيش على انتهاك كوريا الشمالية للمجال الجوي لكوريا الجنوبية في اليوم السابق، وفقا لوكالة “يونهاب” للأنباء.

وحلقت الطائرات المسيرة عبر خط ترسيم الحدود العسكرية، الذي يفصل بين الكوريتين، حيث حلقت إحداها فوق الأجزاء الشمالية من سول، لكن الجيش الكوري الجنوبي فشل في إسقاطها.

وتحدث الرئيس يون سوك يول خلال اجتماع لمجلس الوزراء في المكتب الرئاسي في سول ووجه حديثه لوزير الدفاع، قائلا: "كيف لا يمكن أن يكون هناك استعداد ضد هجمات الطائرات المسيرة الكورية الشمالية؟ كانت هناك العديد من الحوادث المماثلة من قبل، فماذا كنت تفعل حتى الآن؟"، وفقا لأحد المسؤولين.

وخلال الاجتماع أكد رئيس كوريا الجنوبية للوزراء، أن سول بحاجة إلى تعزيز قدراتها في أعقاب حادث يوم الاثنين.

وأشار إلى أن بلاده أدركت “خطورة سياسة كوريا الشمالية التي تعتمد على النوايا الحسنة والاتفاقيات العسكرية لكوريا الشمالية”.

وتعهد الرئيس يون بالإسراع في إنشاء وحدة طائرات بدون طيار تهدف إلى إجراء عمليات استطلاعية ضد الشمال. وتعهد بأنه سيتم المضي قدما قدر الإمكان.

وأبلغ الجيش الكوري الجنوبي يوم الاثنين عن رصد ما لا يقل عن خمس طائرات بدون طيار كورية شمالية في أجزاء مختلفة من كوريا الجنوبية، بما في ذلك بالقرب من جزيرة جيودونج وبين مدينتي جيمبو وباجو. وتحطمت على إثرها طائرة عسكرية خفيفة أثناء الرد.

ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.