شوبير يكشف حقيقة ضم الزمالك لـ عبد الله السعيد |شاهد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، موقف الزمالك من ضم عبد الله السعيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق شوبير: “هناك أصوات داخل نادي الزمالك تطلب ضم عبد الله السعيد ولكنه صعب لأن خطة فيريرا لا تعتمد على صانع ألعاب وبسبب كبر السن”.

وكان قد علق محمود فتح الله المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على المشادة التي حدثت بين لاعبي الفريق عبد الله السعيد ومصطفى فتحي خلال الفترة السابقة.

وكان اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قد استبعد عبد الله السعيد من قائمة الفريق أمام الزمالك والإسماعيلي، بسبب مشاجرة بينه وبين مصطفى فتحي في مباراة الفريق ضد المقاولون العرب.