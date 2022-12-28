رصف الشوارع والطرق بالأسفلت والإنترلوك في كفر الشيخ.. صور

تشهد عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال تمهيد ورصف الطرق بالأسفلت، والرصف بالإنترلوك، ضمن خطة المحافظة برصف الطرق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، رصف شارع مدرسة الحامول بالانترلوك وتعظيم دور مشاركة المجتمع المدني تحت إشراف هندسي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتعظيم دور مشاركة المجتمع المدني في الارتقاء بمستوى الخدمات والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع ، تحت إشراف هندسي بالإدارة الهندسية مع الالتزام بالمواصفات الهندسية والفنية لأعمال الرصف بالإنترلوك، مقدماً الشكر لكل من ساهم في هذا العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين



وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على رفع كفاءة الطرق بالرياض، وبطريق الرياض الحامول، تم متابعة العمل برصف طريق المشروع، كما تابع أعمال تمهيد عدد من الطرق، ورفع آثار الأمطار منها.

تابع اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رصف باقى الشوارع تباعاً ضمن الشوارع التى يجرى تنفيذها بعدد من المناطق بمدينة بلطيم ، وذلك بعد الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المرافق بها ، مؤكداً استمرار خطة الرصف بالمدينة تباعاً.

وتابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية بقرية شباس عمير، والطريق العام ورفع مخلفات القمامة بشوارع القرية والمداخل والمخارج الرئيسية.

يذكر أن عدداً من الشوارع والأحياء شهدت الرصف بالإنترلوك بمدن ومراكز المحافظة، ومنها حي ميت علوان بمدينة كفر الشيخ، وعدد من الأحياء بمدينة دسوق، وحول محيط ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وعدد من شوارع مدينة فوه، وعدد من الشوارع بمدينة سيدي غازي، ومازال العمل مستمر. لرصف الشوارع الضيقة بالإنترلوك، بدلاً من الأسفلت، ضمن خطة المحافظة، بوضع لمسة جمالية بالشوارع و الحواري والاحياء.

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