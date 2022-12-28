عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف الشوارع والطرق بالأسفلت والإنترلوك في كفر الشيخ.. صور

رصف الطرق
رصف الطرق

تشهد عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال تمهيد ورصف الطرق بالأسفلت، والرصف بالإنترلوك، ضمن خطة المحافظة برصف الطرق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، رصف شارع مدرسة الحامول بالانترلوك وتعظيم دور مشاركة المجتمع المدني تحت إشراف هندسي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتعظيم دور مشاركة المجتمع المدني في الارتقاء بمستوى الخدمات والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع ، تحت إشراف هندسي بالإدارة الهندسية مع الالتزام بالمواصفات الهندسية والفنية لأعمال الرصف بالإنترلوك، مقدماً الشكر لكل من ساهم في هذا العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على رفع كفاءة الطرق بالرياض، وبطريق الرياض الحامول، تم متابعة العمل برصف طريق المشروع، كما تابع أعمال تمهيد عدد من الطرق، ورفع آثار الأمطار منها.

 

تابع اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رصف باقى الشوارع تباعاً ضمن الشوارع التى يجرى تنفيذها بعدد من المناطق بمدينة بلطيم ، وذلك بعد الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المرافق بها ، مؤكداً استمرار خطة الرصف بالمدينة تباعاً.

وتابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية بقرية شباس عمير، والطريق العام ورفع مخلفات القمامة بشوارع القرية والمداخل والمخارج الرئيسية.

 

يذكر أن عدداً من  الشوارع والأحياء شهدت الرصف بالإنترلوك بمدن ومراكز المحافظة، ومنها حي ميت علوان بمدينة كفر الشيخ، وعدد من الأحياء بمدينة دسوق، وحول محيط ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وعدد من شوارع مدينة فوه، وعدد من الشوارع بمدينة سيدي غازي، ومازال العمل مستمر. لرصف الشوارع الضيقة بالإنترلوك، بدلاً من الأسفلت، ضمن خطة المحافظة، بوضع لمسة جمالية بالشوارع و الحواري والاحياء.

IMG-20221228-WA0056
IMG-20221228-WA0056
IMG-20221228-WA0052
IMG-20221228-WA0052
IMG-20221228-WA0053
IMG-20221228-WA0053
محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مراكز المحافظة شبكات المرافق كفر الشيخ جمال نور الدين الشوارع قمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

إعلان نتيجة كلية الشرطة.. قبول 2950 طالبًا من إجمالى 50 ألف متقدم

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

نتيجة كلية الشرطة .. قبول 850 طالبا من الحاصلين على الثانوية العامة

متى تعود أسعار الذهب تحت 1000 جنيه .. الموعد والتفاصيل

موضوعات متعلقة

رفع 2010 أطنان مخلفات بـ 14 مركزًا ومدينة في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوجه بالتصدي الحاسم للممارسات الاحتكارية للسلع.. صور

لـ 4 إدارات.. وكيل تعليم كفر الشيخ يترأس لجنة الوظائف الإشرافية

علمني حرفة.. ورشة تدريبية لتصنيع منتجات جريد النخل في كفر الشيخ| صور

وكيل تعليم كفر الشيخ يلتقي بالطلاب المثاليين للمرحلة الإعدادية

مديرية الشباب بكفر الشيخ تنظم ندوة تعريفية حول حق الامتياز التجاري.. صور

ضبط 183 طن أرز شعير وتحرير محاضر للمخالفين في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق الجملة ويطمئن على توافر الخضروات والفاكهة.. صور

ترشيحاتنا

أوروبا تصنع صورة خاطئة.. هل تنوي إيران تقديم تنازلات في المفاوضات النووية؟

بعد الشهادتين .. وفاة مؤذن بطريقة غريبة في أسوان | تفاصيل

لاعب مغربي.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة الدوري المصري القادمة

سيارات فخمة يعرضها مزاد جمارك مطار القاهرة في هذا التوقيت| تفاصيل

بعد حيلة غريبة.. سيدة تعتدي علي مسنة بالضرب وتسرق مجوهراتها بالشرابية.. صور

أول تحرك برلماني بشأن فرض إجراءات جديدة للمقبلين على الزواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البانيه يسجّل رقمًا قياسيًا .. هل انخفضت أسعار الفراخ بالفعل؟

توزيع جوائز أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022 .. شاهد

مشروب بـ 10 جنيهات .. أسرع وصفات تحول جسمك لماكينة حرق

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

فيديو

نطق الشهادتين وسقط.. قصة مؤذن حضره الموت وهو يؤذن للفجر

مفاجأة .. الفيفا يصدم الأهلي وكهربا بهذا القرار/ فيديو جراف

خسارة الذهب الكبرى ومفاجأة في الدولار | تفاصيل الأسعار

مي سليم: 2022 كانت صعبة عليا وتعلمت الأدب والصبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ