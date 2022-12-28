أقرب صديق.. عينا الرئيس السيسي تدمع تأثرا بالحديث عن اهتمامه بذوي القدرات.. شاهد

أكد الفنان أشرف عبد الباقي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان السبب الرئيسي، فى الاهتمام بـ الأطفال من ذوى القدرات.

وقدم أشرف فقرة عن الصديق، واقرب ما يكون لـ كل شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقدم اشرف الشكر لـ الرئيس السيسي.

وبكى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرة الثانية، بعد أن بكي أثناء فيديو عن أسر أطفال قادرون بـ اختلاف، وحديثهم عن الصعوبات التى كانوا يتعرضون لها.

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلم تسجيلي لـ والد شاب من قادرون بـ اختلاف، وقال والد الطفل ""خايف أموت وأسيبه".

وقال والد الطفل و هو يبكي، مفيش حد هيقدر ياخد باله من ابنى غيري أنا وأمه، وأى شاب من قادرون محتاج أسرته.

وبكي الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما استمع لـ كلام أسر الأطفال من قادرون باختلاف.