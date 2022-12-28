رياضي من ذوي الهمم للسيسي: يرضيك إننا نتحرم من دخول هذه الكليات

تحدث محمود أحمد بطل مصري في ألعاب القوى، من نادي فرسان الإرادة، ولاعب في الإتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إحتفالية النسخة الرابعة من "قادرون بإختلاف"، قائلاً: "أنا جاي أقولك على حاجه، يعني أنا بطل رياضي ، و كلية تربية رياضية مش بتقبلنا، و كلية إعلام مش بتقبلنا كدمج، و أنا كان نفسي أبقى إعلامي رياضي، يرضيك كده

ومن جانبه قال الرئيس عبدالفتاح السيسي :" لا ميرضنيش، دأحنا هنحاسب بتوع التربية الرياضية، و بتوع الإعلام، أنا أتكلمت و قولت ، إن الدولة مبتعتمدش في إدارتها على الأماني، و لا على النصح و توجيه الكلام،الدولة تدير أمورها من خلال قوانين، و نظم ، لتنظيم كل شئ"



وأضاف رئيس الجمهورية ، أن الدولة المصرية تخلق القوانين، لتأمين الأفكار التي يتم طرحها، مؤكداً أن الدولة المصرية تحتاج العديد من القوانين، و التي يتصدى لها البرلمان، و يوجد في الدستور و القانون تحصين للقادرون.



وتابع:" وفي نسبة معينة من القادرون اللي المفروض يشتغلوا في الدولة، و مش بس في القطاع الحكومي، و حتى في القطاع الخاص، و متتألمش من موضوع الكلية ، وهنشوف الموضوع ده مع وزير التعليم العالي"