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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل السنة جديدة ما تبدأ... أعرف حظوظ برجك في 2023

قبل السنة جديدة ما
قبل السنة جديدة ما تبدأ...أعرف برجك من الأقل أم الأكثر حظا ف

قالت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، أن عام 2023 سيكون مسرحا للصراعات على مستوى العالم، في الستة شهور الأولى من السنة هناك حركة تنقلات كثيرة للكواكب "المشتري" و"زحل" و"بلوتو" ينتقلوا من برج لبرج آخر. 

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أضافت عبير فؤاد في تصريحات لـ صدى البلد، أن مع هذه التغيرات الفلكية، سوف يظهر إيقاع جديد في الحياة، وتتكون ملامح جديدة للعالم، وتبدأ مرحلة جديدة على الأرض.
من أول السنة حتى 7 مارس: "زحل" في نهاية رحلته في الدلو، أخيرا مواليد الدلو يودعون البطء والتأخير والتأجيل والعقبات، ابتداء من آخر الشتاء مواليد الدلو والثور والأسد والعقرب يتحررون من الضغوط، ويجدون مزيدا من السهولة واليسر في العمل والحياة.
من أول يناير حتى 23 مارس: "بلوتو" يخطو خطواته الأخيرة في الجدي، ثم يذهب في رحلة قصيرة في الدلو من 23 مارس إلى 11 يونيو، إذا كان مواليد الجدي قد عاشوا تقريبا عشرين عاما من التحولات العميقة، فالدور قد جاء على مواليد الدلو ليبدئوا رحلة التغيير.
حتى 16 مايو: "المشتري" كوكب الحظ يكمل مسيرته في الحمل، ويمنح الحظ في هذه الفترة لبرج الحمل والأسد والقوس والجوزاء والدلو، سيمنحهم أيضا الإرادة والطموح والحيوية والنشاط.
ابتداء من 16 مايو وحتى ربيع 2024: "المشتري" ينضم لكوكب "أورانوس" في برج الثور ليبدأ مواليد برج الثور مرحلة جديدة من الحظوظ.
أكثر الأبراج حظا: الجدي والثور والسرطان والعذراء
الأقل حظا: الجوزاء والقوس (الحوت عشرية أولى مواليد فبراير)

 

توقعات الابراج 2023
تقنية الفيديو توقعات الابراج عبير فؤاد مواليد الدلو القوس

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