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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

هبة قطب
هبة قطب

يعتبر الشاي من المشروبات التي يفضلها العديد من الأشخاص، وأصبح الشاي مرتبطا بمزاج العديد من الأشخاص، ولكن تناول الشاي بكثرة يمكن أن  يؤثر بالسلب على الصحة.

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ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي؟

صرحت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية خلال تواجدها في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي، أنه يجب على الرجال تجنب الإكثار في تناول الشاي والحرص على تناوله بشكل معتدل، حيث يمكن أن يؤثر بالسلب على قدرتهم الجنسية، وتحديدًا يتسبب في الإصابة بضعف الانتصاب.

وتابعت هبة قطب، أن الشاي يحتوي على حمض الـ"تانيك" والذي يمكن أن يسبب تناوله بشكل زائد في جعل الأوعية الدموية الطرفية في الانقباض، وبالتالي تمنع من وصول الدم إلى بعض المناطق الهامة في الجسم.

وأكملت هبة قطب، أن الأوعية الدموية الجنسية تعتبر جزء من الأوعية الدموية الطرفية التي تعمل على تقليل تدفق الدم المحمل بالأكسجين، ومنعه من أن يصل إلى بعض الأجزاء الهامة في الجسم، وبالتالي يؤثر على القدرة الجنسية.

الشاي هبة قطب أضرار الشاي حمض التانيك القدرة الجنسية

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