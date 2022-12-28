بعد عودتها له.. 5 صور لـ غادة عبد الرازق برفقة زوجها| شاهد

أكدت مصادر مقربة من الفنانة غادة عبد الرازق عودتها إلى زوجها مدير التصوير الشهير هيثم زنيتا، وذلك بعدما كانا قررا الانفصال خلال الفترة الماضية.

وكشفت المصادر أن الانفصال بين الفنانة غادة عبد الرازق ومدير التصوير هيثم زنيتا لم يكن رسميًّا، وقد عادت المياه الى مجاريها خلال الساعات الماضية.

وتحرص الفنانة غادة عبد الرازق على الظهور بشكل مميز ولافت ليكشف عن جمالها وأناقتها، كما تميل غادة عبد الرازق إلى اختيار الماركات العالمية لترتدي الملابس الأنيقة والجذابة من خلالها.

وتحرص أيضًا غادة عبد الرازق، على الحفاظ على رشاقتها وجمالها بشكل مميز، وتميل إلى ارتداء الملابس الكاجوال والأنيقة التي تكشف جمال أنوثتها.

كما تفضل غادة عبد الرازق اختيار الألوان البنية الناعمة والسوداء للعينين لتبرز جمالها، كما تميل إلى اختيار أحمر الشفاه بألوان مميزة وهادئة أيضًا.

وإليكم صور غادة عبد الرازق برفقة زوجها.