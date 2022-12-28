عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد عودتها له.. 5 صور لـ غادة عبد الرازق برفقة زوجها| شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

أكدت مصادر مقربة من الفنانة غادة عبد الرازق عودتها إلى زوجها مدير التصوير الشهير هيثم زنيتا، وذلك بعدما كانا قررا الانفصال خلال الفترة الماضية.

وكشفت المصادر أن الانفصال بين الفنانة غادة عبد الرازق ومدير التصوير هيثم زنيتا لم يكن رسميًّا، وقد عادت المياه الى مجاريها خلال الساعات الماضية.

txt

بعد زواج طارق العريان ونيكول سعفان.. صور آثارت الجدل خلال الخطوبة| شاهد

txt

بعد فيديو الرقص.. شاهد| 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين مع حسام حبيب

وتحرص الفنانة غادة عبد الرازق على الظهور بشكل مميز ولافت ليكشف عن جمالها وأناقتها، كما تميل غادة عبد الرازق إلى اختيار الماركات العالمية لترتدي الملابس الأنيقة والجذابة من خلالها.

وتحرص أيضًا غادة عبد الرازق، على الحفاظ على رشاقتها وجمالها بشكل مميز، وتميل إلى ارتداء الملابس الكاجوال والأنيقة التي تكشف جمال أنوثتها.

كما تفضل غادة عبد الرازق اختيار الألوان البنية الناعمة والسوداء للعينين لتبرز جمالها، كما تميل إلى اختيار أحمر الشفاه بألوان مميزة وهادئة أيضًا.

وإليكم صور غادة عبد الرازق برفقة زوجها.

 

غادة غادة عبد الرازق صور غادة عبد الرازق هيثم زنيتا طلاق غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

إعلان نتيجة كلية الشرطة.. قبول 2950 طالبًا من إجمالى 50 ألف متقدم

بداية من يوم الأحد.. مواعيد وأماكن صرف معاشات يناير 2023 بالزيادات الجديدة

أول رد من عريس المحلة: «أنا عاوز مراتي ومش هتنازل عنها»..وأسرتها تطالب بالطلاق

موضوعات متعلقة

بإطلالة جريئة.. مي عمر تستعرض جمالها في أحدث ظهور| شاهد

طريقة تحضير الكابتشينو زي الكافيهات

بعد زواج طارق العريان ونيكول سعفان.. صور آثارت الجدل خلال الخطوبة| شاهد

في موسمه.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الأنف التحسسي

بالكاجوال.. إلهام شاهين تخطف الأنظار في ظهورها على إنستجرام| شاهد

أعراض خطيرة.. ما هي حساسية الفول السوداني والمكسرات؟

بعد فيديو الرقص.. شاهد| 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين مع حسام حبيب

بالأسود القصير.. ميرهان حسين تستعرض جمالها على النيل| شاهد

ترشيحاتنا

جيران تلميذ الخصوص: أبوه موته وترك الجثة فى المستشفى وهرب

تحريات تلميذ الخصوص: أبوه منفصل عن والدته وموته من التعذيب

عزلنا المدير.. أول تحرك من التعليم بعد حادث تدافع طلاب مدرسة العمرانية

بعد رقصها الهيستري.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب فى لبنان

الخطيب يُكلف مدير النشاط الرياضي بتحقيق رغبة شاب من ذوي الهمم

مكونة من 10 نقاط.. ما خطة زيلينسكي للسلام|أبرز ردود الفعل عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان.. مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

بعد عودتها له.. 5 صور لـ غادة عبد الرازق برفقة زوجها| شاهد

بإطلالة جريئة.. مي عمر تستعرض جمالها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

عملت دقني.. تعرف على عدد عمليات تجميل الفنانة أصالة/ فيديو جراف

وصلة رقص هستيرية.. رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب بعد فيديو والدتها

عاوز مراتي | رد فعل غريب من عريس المحلة.. ووالدها يستغيث

بالأسماء.. صفقات الأهلي الشتوية في 2023 | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ