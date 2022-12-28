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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود سعد: لم أكن أحب والدي ولن أعود للتليفزيون واستقلت 15 مرة

محمود سعد
محمود سعد

أطلق الإعلامى محمود سعد عدد ًا من التصريحات النارية وذلك أثناء لقاء عبر تويتر مع تامر عبده أمين، ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه التصريحات. 

قال محمود سعد: قدمت فى حياتى العملية ما يقرب من 15 استقالة في مختلف المهن التى قمت بها منها رئيس تحرير مجلة الكواكب والتى أرها لم تكن الأفضل بالنسبة لى ورغم ذلك لم أكن أستطيع رفضها وبالنسبة لإمكانية عودتى فى التليفزيون لن أعود مرة أخرى. 

وأضاف محمود سعد: "علاقتى بوالدى لم تكن الأفضل بالنسبة لى وكانت سيئة وأنا لم أحبه ولكنى أحترمه، خاصة فى مرحلة الصغر وقد تحدثت فى هذا الأمر كثيرًا والدي ترك والدتى منذ الصغر وكانت فترة عصيبة بالنسبىة لى وفى الخارج يجبرون الزواج على منح طليقته نصف أمواله فى حالة الطلاق. 

وأوضح محمود سعد: "أعتبر نفسى من أسعد الإعلاميين الذين تركوا التليفزيون ولن أعود مرة أخرى ويمكنهم الحصول على المادة الخاصة بي عبر اليوتيوب، وهذا يسعدني أن يرى الجمهور كل فيديوهاتى. 

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وتابع محمود سعد: لم أحلم بمكانتي الحالية.. الحياة مشيت بيا في سكك متعرجة كتير.. خدتني في أماكن مش مخطط لها.. خطط لإثبات وجودي في مهنة اخترتها.. أنا خريج آداب تاريخ واخترت المهنة دي.. والمهمة كانت في غاية الصعوبة.

محمود سعد 

وكان قد ذكر "سعد" خلال اللايف أن الجماهير طلبوا منه برنامجًا جديدًا و طلبوا عودته للشاشة، وأضاف أنه توصل إلي اتفاق مع المسئولين عن قناة النهار لعودة البرنامج من جديد.

وأضاف “سعد” أن البرنامج سيكون له شكل وقالب جديد، معلقًا: "اللي بنعمله في السوشيال ميديا هنذيعه في التليفزيون".

وأعرب محمود سعد: "عودتي للبرنامج تاني هيعمل لي نوع من أنواع الالتزام بعد سنة ونص من عدم الظهور علي الشاشات".

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