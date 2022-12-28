حنان مطاوع تبهر جمهورها بجلسة تصوير جديدة| شاهد

تألقت الفنانة حنان مطاوع، في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت حنان مطاوع بلوك أنيق مرتدية فستان ستان باللون اوف وايت، يبرز رشاقتها، مع إطلالة جذابة للميك اي وتسريحة شعرها الويفي.

وتشارك الفنانة حنان مطاوع في مسلسل سر السلطان، والمقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2023، وتجسد حنان شخصية "فلاحة" ضمن أحداث العمل، وتبدأ تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة.

مسلسل سر السلطان

مسلسل "سر السلطان" من بطولة: أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حسين فهمي، صلاح عبدالله، هالة صدقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، مصطفى درويش، محمود قابيل، والعمل مأخوذ عن قصة "سره الباتع"، لـ الكاتب يوسف إدريس، ومن إخراج خالد يوسف.