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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراءات انتقامية .. قرار عاجل من رئيس كوريا الجنوبية ضد بيونج يانج

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أمر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول مسؤوليه بـ "معاقبة" كوريا الشمالية على كل استفزاز، والرد بإجراءات أقوى مرتين إلى ثلاث مرات، وعدم الخوف من أسلحة بيونج يانج النووية.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية، نقلاً عن مصادر بالإدارة الرئاسية في كوريا الجنوبية، أن الرئيس يون سوك يول، أمرهم بمعاقبة كوريا الشمالية وأن ينتقموا بعبارات لا لبس فيها ردًا على أي استفزاز من كوريا الشمالية، قائلاً إن هذه هي أقوى وسيلة لردع الاستفزازات.

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وشدد الرئيس الكوري الجنوبي، على ذلك وقال كيم اون هاي، السكرتير الكبير للعلاقات العامة للرئيس، "لا ينبغي أن نخاف أو نتردد لمجرد أن كوريا الشمالية تمتلك أسلحة نووية".

وقال مصدر لم يذكر اسمه لوكالة “يونهاب” للأنباء، اليوم الأربعاء، إن يون سوك يول، فور دخول الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار إلى الجنوب، أمر المسؤولين بإسقاطها إذا لزم الأمر.

وقال المسؤول: "أمرنا الرئيس باتخاذ الإجراءات المناسبة على الفور ضد الشمال، قائلاً إن لدينا أيضًا طائرات بدون طيار. وأمرنا بإرسال طائرتين أو ثلاث رداً على واحدة من كوريا الشمالية".

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية بيونج يانج اسلحة نووية

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