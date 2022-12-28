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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السقا ينتهى من بروفات "سيدتى الجميلة" استعداد لعرضها في رأس السنة

سيدتي الجميلة
سيدتي الجميلة

 انتهى الفنان أحمد السقا من بروفات مسرحيته الجديدة "سيدتى الجميلة" وذلك تمهيداً لعرضها لمدة ليلتين، بعد غدا الجمعة، والسبت – ليلة رأس السنة -  على مسرح كايرو شو موفنبيك 6 أكتوبر، وذلك بعدما حققت المسرحية نجاحاً كبيراً في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ورفعت العروض شعار كامل العدد. 

 

ويعيد النجم أحمد السقا  مسرحية "سيدتى الجميلة" على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، وهى إحدى روائع الكاتب المسرحى برنارد شو، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس. 

 

 "سيدتى الجميلة" مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وتم تقد تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال  الذي يبحث عن امراة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك. 

 

ويعود أحمد السقا للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب 19 عاماً، وتحديداً من تقديمه مسرحية "كده أوكيه" تأليف أحمد عفيفى وإخراج سمير العصفورى وشارك في بطولتها منى زكى هانى رمزى، ياسمين عبد العزيز، شريف منير، وسمية الخشاب التي شاركت في العروض الأخيرة بدلاً من ياسمين عبد العزيز، تم عرض المسرحية لاكثر من 5 سنوات. 

 

وينتظر السقا، عرض فيلم "السرب"، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه في السينمات قريباً، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

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