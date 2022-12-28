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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصر ثقافة العريش يكرم الطلبة الفائزين بقوافل الوزارة

تكريم الفائزين بالقوافل
تكريم الفائزين بالقوافل الثقافية بالعريش

نظم قصر ثقافة العريش محافظة شمال سيناء،  حفل تكريم للفائزين فى مسابقات الورش الفنية وإكتشاف المواهب بمدارس إدارة العريش التعليمية أثناء فعاليات القوافل الثقافية، تحت رعاية و توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة،  تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنشطة متنوعة لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية وإكتشاف المواهب بكافة المجالات، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.

حيث قدم  قسم المواهب بفرع ثقافة شمال سيناء ، حزمة أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بإدارة كابتن مدحت نجيب مسئول قسم المواهب، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم.
 

الفقرات الفنية
 

حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة  أشرف المشرحانى مدير عام الفرع مرحبا بالحضور،  تلى ذلك الفقرات الفنية لفرقة المواهب " رسمنالك ، أجيال، يابلدنا ياحلوة، فرحة مصر، بذرة خير" ثم فقرة شعر ،  وفقرات مسرح عرائس "إحنا الثلاثة، أصحوا، أنا كتكوت ، سبونج بوب ، شخبط شخابيط.

وأختتم الحفل بالتكريم  الطلبة الفائزين، وذلك بحضور وكيل مديرية التربية والتعليم ومديرى المدارس المشاركة والطلبة والطالبات وأولياء الأمور و المهتمين بالعملية التعليمية.

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العريش الطلبة الفائزين القوافل الثقافية

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