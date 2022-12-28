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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيضربوا ويحرقوا بعض .. احتفالات وطقوس خطيرة لـ جنود بيلاروس

صدى البلد

احتفل الجنود البيلاروسيون بالذكرى الستين لتأسيس لوائهم بطقوس غير عادية وإظهار قوة خطيرة في منطقة مينسك.

احتفالات غريبة

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أشعل الجنود البيلاروس النار في أنفسهم وضربوا بعضهم البعض بمطارق ثقيلة أثناء الاحتفال.

وأظهرت الصور الجنود وهم يستعرضون مهاراتهم بأنواع مختلفة من الأسلحة ويثبتون جميع أنواع قدرات القوة.

من بين أكثر العروض غرابة لقدرات الجنود العسكرية، إضرام الجنود النار في أنفسهم وضربهم لبعضهم البعض بمطارق ثقيلة مشتعلة.

يذكر أنه أقيمت الاحتفالات بالذكرى السنوية في ماريينا جوركا للواء الخامس من القوات الخاصة المنفصلة.

وتم تشكيل اللواء في عام 1963 وكان جزءًا من القوات المسلحة لبيلاروس منذ عام 2007.

تأتي الاحتفالات في الوقت الذي وُرِد فيه أن الجيش البيلاروسي يتدرب على إجراءات الحرب، للتعاون مع روسيا في غزوها لأوكرانيا.

وبحسب وزارة الدفاع، تتم الأنشطة وفق خطة الفحوصات المفاجئة لمستوى الجاهزية القتالية والتعبئة التي أقرها رئيس دائرة الخدمات بالقوات المسلحة.

كما افتتحت بيلاروس، الاثنين، نقطة حدودية جديدة على حدود أوكرانيا، وفقا لما ذكرته لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية.

البيلاروسيون جنود مينسك البيلاروس بيلاروس

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