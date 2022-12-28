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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل ايجابي بين فاركو وفيوتشر في الشوط الأول

ايهاب جلال
ايهاب جلال

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي فيوتشر وفاركو ضمن منافسات الجولة العاشرةمن بطولة الدوري المصري الممتاز

ونجح مروان محسن في إحراز هدف تقدم فيوتشر في الدقيقة الثانية من عمر المباراة من خلال تمريرة من مهند لاشين إلى محمد رضا بوبوالذي أرسل كرة عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء ليقابلها مروان محسن بتسديدة في المرمى.

وتمكن لاعبو فاركو من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 45+1  قبل إنتهاء الشوط الأول عن طريق اللاعب جابر كامل من خلال تمريرة منمحمود حمادة إلى جابر كامل الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.
 

وخاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : جابر كامل _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي"  _ أحمد صغيري

خط الوسط : محمود حمادة_ أحمد البحراوي - سوكاري – أحمد فؤاد

خط الهجوم : عمرو جمال – شكري نجيب

الدوري المصري بطولة الدوري المصري الممتاز مروان محسن شكرى نجيب عمرو جمال محمد رضا

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