قارئ القرآن أمام الرئيس: سعيد بالمشاركة في احتفالية "قادرون باختلاف"

أكد عاصم محمد عبد اللطيف قارئ قرآن أمام الرئيس السيسي خلال احتفالية “قادرون باختلاف”، أنه بالصف الثالث الإعدادي، ولاعب بنادي الزمالك، وأنه من محافظة الجيزة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه يريد أن يصبح مبرمج كمبيوتر، ويشرف مصر.

وطالبت عزة مصطفى من عاصم بالظهور معها على الهواء، ورد "هذا شرف لي يا عزة مصطفي" وطالبت عزة من والدة عاصم بالحديث كما يريد، ولا يقول لقب أمام اسمها.

وقالت والدة عاصم، إنها مستعدة للظهور بالبرنامج يوم السبت المقبل، وأن يتحدث نجلها عن المواهب التى يمتلكها.

ولفتت إلى أن نجلها، يمتلك مواهب كثيرة، وأنه يشارك فى مبادرة قادرون باختلاف من عام 2019، وقدمت الشكر لـ المدرسة التى يدرس فيها نجلها لآن الجميع يدعمه.

وعاد عاصم للحديث، وقال مبسوط بالحديث مع الرئيس، وانه حصل على تابلت العام الماضى من الرئيس.

وأشار إلى أنه محب لـ اللغات، ويحصل على جوائز كثيرة لتميزه فى الدراسة.

