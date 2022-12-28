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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: السيسى أعاد البسمة لذوى الهمم في احتفالية "قادرون باختلاف"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب أيمن شكرى عضو مجلس النواب عن الفيوم ،و نائب رئيس نادي متحدي الإعاقة ، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى دعم " ذوى الهمم " ، والتأكيد على حقوقهم ودورهم فى المجتمع وبناء مصر ، مؤكدا أن احتفالية اليوم " قادرون باختلاف" تحت رعاية فخامة الرئيس كشفت عن اهتمام الرئيس بكل فئات المجتمع ، وأهمية احتواء هؤلاء الأبطال وتقديرهم وتقدير أسرهم ، وأهمية دمجهم والاستفادة منهم فى بناء الوطن .

وقال شكري إن الرئيس تعامل كأب مع الحضور فى الاحتفالية ،ورسم الابتسامة على وجوهم ، واعادة الثقة لهم ، وهى مسئولية يتحملها جميع أفراد المجتمع وكافة المؤسسات ، فى أهمية الاستمرار على هذا النهج فى تأكيد حقوق متحدي الاعاقة ، والعمل على دمجهم كمواطنين بمجتمعهم ، وهذا ما جاء فى قرارات الرئيس لكافة الوزارات والمؤسسات ، للاستمرار فى الارتقاء بحقوق " ذوى الهمم".

وتابع شكرى أن الرئيس السيسي أكد  أن الظروف الدقيقة، التي يمر بها العالم خلال الآونة الأخيرة قد خلفت أزمات اقتصادية متلاحقة، وفرضت تحديات جسيمة جعلتنا ندرك يقينًا، أن الالتفاف حول الوطن، والاستقواء بمكتسباته التاريخية ومقدراته الإلهية، هي السبيل الوحيد ليس فقط للعبور من تلك الأزمات ومواجهة التحديات، بل لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية، وفق ما نصبو إليه ونحلم به ، وان من الأهمية الحرص على حقوق ذوى الهمم ،والعمل على توجيه جميع مؤسسات الدولة المعنية، للعمل على تقديم يد العون والمساعدة في مواجهة تحدياتهم، وتوفير البيئة المناسبة، لتمكينهم من المشاركة الفعالة، وتعظيم إسهاماتهم والاستفادة من قدراتهم، في مختلف مسارات العمل الوطني.

وأعلن الرئيس السيسي عن بعض الإجراءات التنفيذية التي وجه مختلف مؤسسات الدولة بها، خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في الآتى:

تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار كارت خدمات متكاملة لذوى الهمم..,تكليف وزارة الإسكان بتحديد نسبة لذوى الهمم من مشروعات المدن الجديدة..تكليف وزارة الصحة بالعمل على إتاحة كل الخدمات الصحية لذوى الهمم..وتكليف وزارة القوى العامة بتوفير برامج لتدريب الشباب من ذوى الهمم..تكليف وزارة النقل بتوفير "كود الإتاحة" لذوى الهمم فى وسائل النقل الحديثة..وعمل عضويات لذوى الهمم فى مراكز الشباب والابتكار والتعلّم والمدن الشبابية..وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوى الهمم..وتنسيق وزارات التعليم والشباب والتعليم العالى لإطلاق مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف"..وتوجيه بإنشاء صندوق موجه لدعم ذوى الهمم وأن يضع البرلمان قانونا لتنظيمه..ومليار جنيه للصندوق من قناة السويس والإسكان والرعاية الصحية والقوات المسلحة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة مجلس النواب التضامن الاجتماعي ذوى الهمم

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