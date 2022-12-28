عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش عايز يلعب معايا..طفل 5 سنوات يخنق شقيقه الأصغر في منشأة القناطر

صدى البلد

شهدت مدينة منشاة القناطر بالجيزة جريمة مأساوية انهى فيها طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات حياة شقيقه البالغ من العمر ٣ سنوات بعدما خنقه اثناء لعبه معه. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغاً من العقيد تامر صالح مفتش المباحث، والمقدم محمد الجوهري رئيس المباحث يُفيد بوصول الطفل «ي.أ» يبلغ من العمر 3 سنوات إلى مستشفى مبارك المركزي متوفياً وبه إصابات خنق حول منطقة الرقبة وآثار «عض» بالذراعين.

بمقابلة جد الطفلين البالغ من العمر 51 عاماً ويعمل فلاحاً، وبسؤاله قرر أن الطفل المتوفى وشقيقه يسكنان معه وهو من يرعاهما بسبب خلافات سابقة بين والدي الطفلين، وهما نجله وزوجته.

وأكد الجد أنه كان خارج المنزل وعندما وصل أخبره شقيق الطفل الأكبر صاحب الـ 5 سنوات، أن شقيقه الأصغر مستغرق في النوم وفي حالة تبول لا إرادي، وعندما توجه الجد إلى الغرفة تفاجأ بإصابات في الطفل وعدم استجابته له.

وعلى الفور نقل الجد الطفل إلى المستشفى، وهناك تبين وفاة الطفل، وأضاف الجد أن الطفلين مفرطا الحركة ودائما اللهو العنيف، وكان آخرها من يومين عندما تعدى الطفل الأصغر على الأكبر بعصا على وجهه وإصابته بكدمة أسفل العين، وأنه نهرهما في وقتها وفصل بينهما وحذرهما من تكرار مثل تلك الأفعال مجددا.

وبمناقشة الطفل الأكبر شقيق المتوفى في حضور جده، أكد أنه أثناء نوم شقيقه اعتلى ظهره وقام بعقر ذراعيه، ثم استخدم حافة التيشرت وجذبه منها ضغطاً على عنقه، وظن أنه نائم ولا يريد اللعب معه.

منشأة القناطر لجيزة طفل جد الطفلين حياة شقيقه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

كله هري.. عزة مصطفى تنفعل على الهواء بسبب قيمة المدفوع لصندوق الزواج

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 28-12-2022

بلم 5 جنيه عشان آكل .. وفاء مكي تروي مأساة حياتها بكلمات حزينة

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف مفاجأة عن آخر حلقة بـ 2022 وأول ظهور فى 2023

شاهد رد الرئيس السيسي بعد طلب شاب من ذوي الهمم اللعب بالأهلي

لأول مرة.. أسير أوكراني يكشف أسرار قوات كييف وتكتيكاتهم في الحرب

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

أحمد موسى: لا يوجد ضغوط أمريكية على مصر بأي ملف

محمد بسام رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماهم من شرور أنفسهم | ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ الرئيس السيسي

حالة نادرة وبلاش تاكلوه | صفار بيض أحمر يثير دهشة رواد السوشيال

بعد رقص الملهى الليلي وظهورها الأخير.. 5 صور وضعت شيرين في مأزق

فستان من الدهب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

فيديو

شدت شعرها على الهواء.. تفاصيل خناقة مايا دياب والمذيعة شيرين عرفة.. فيديو جراف

لماذا غضب كاظم الساهر من "حافية القدمين" في دبي؟.. شاهد فيديو

هضرب عن الطعام| وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ